Deportes Marcelo Bielsa |

Pocas emociones

En un ambiente caldeado por un penal no cobrado, Uruguay empató con México 0 a 0

Uruguay terminó en cero ante la selección azteca en un partido con pocas emociones que terminó caliente.

Por Redacción Caras y Caretas

En un partido con final caliente y escaso de emociones y preparatorio para el Mundial de 2026 en el estadio Corona, en Torreón, Uruguay empató con México 0 a 0.

En los últimos minutos, hubo un ambiente caldeado y con pequeños cruces entre varios jugadores uruguayos y mexicanos luego de un claro penal de César Montes sobre Maxi Araújo que el árbitro no cobró y el VAR tampoco lo llamó para que lo observara.

César Montes y Maximiliano Araújo se encararon, ya que el jugador uruguayo pedía la sanción del penal por la clara falta que recibió en el área delante del árbitro que eligió no sancionar.

México se adueñó del primer tiempo

En el primer tiempo, el equipo mexicano se adueño de la pelota y tuvo las únicas aproximaciones de gol en la primera mitad. El portero uruguayo Santiago Mele puso en riesgo la pelota y México casi aprovecha en los primeros minutos del juego.

Antes de que terminaran los primeros 45 minutos, Javier Aguirre modificó su cuadro con el ingreso de Gilberto Mora y la salida de Hirving 'Chucky' Lozano.

Para la segunda mitad, Marcelo Bielsa modificó su esquema con dos cambios y en los primeros minutos comenzó a pelear la pelota haciendo un juego más parejo del que fue en el primer periodo.

La selección azteca, dirigida por Javier Aguirre, sumó su quinto encuentro sin ganar, mientras que Uruguay sumó su duodécimo empate en 32 partidos durante la gestión de Marcelo Bielsa, desde 2023.

La Celeste volverá a jugar el próximo martes ante Estados Unidos a las 21 horas en Tampa.

