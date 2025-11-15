Una jornada de mucho calor con 32 grados vivimos en Montevideo. Según Inumet, entre la noche del sábado y la madrugada del domingo se producirá el avance de un sistema frontal desde el suroeste hacia el noreste del país que favorecerá el desarrollo de tormentas muy fuertes y algunas puntualmente severas.
Lo que mata es la humedad
¿Hace calor? Enterate lo que se espera para las próximas horas según Inumet
Con 32 grados en la tarde los montevideanos enfrentan una jornada muy calurosa. Las novedades llegan en la madrugada.