Sociedad

Lo que mata es la humedad

¿Hace calor? Enterate lo que se espera para las próximas horas según Inumet

Con 32 grados en la tarde los montevideanos enfrentan una jornada muy calurosa. Las novedades llegan en la madrugada.

Por Redacción Caras y Caretas

Una jornada de mucho calor con 32 grados vivimos en Montevideo. Según Inumet, entre la noche del sábado y la madrugada del domingo se producirá el avance de un sistema frontal desde el suroeste hacia el noreste del país que favorecerá el desarrollo de tormentas muy fuertes y algunas puntualmente severas.

El pronóstico de Inumet, dice que producto de una "masa de aire cálido, húmedo e inestable", puede haber "tormentas" pero únicamente al norte del Río Negro. Los fenómenos más significativos se prevén en el litoral oeste, el centro-sur y este".El otro fenómeno, que es el que va a afectar por ejemplo a Montevideo y el área metropolitana.

¿Qué dice Inumet?

Inumet no descarta algunas precipitaciones en la noche, cuando irá aumentando la nubosidad. Sin embargo, para la mañana del domingo es cuando prevé las principales tormentas, y además se incrementará el viento. Comenzará a mejorar hacia la tarde y noche.

Inumet cuenta con un pronóstico por hora que indica que la lluvia recién empezará en la capital a las 4:00 de la mañana y que las precipitaciones, en principio abundantes, se extenderán hasta las 7:00.

