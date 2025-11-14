Bielsa: su legado en Uruguay y la ventaja del nuevo formato del Mundial

"No confirmé el equipo, la idea es que repitan la menor cantidad de jugadores posibles para poder estudiar a la mayor cantidad de jugadores ante dos rivales de nivel mundialista", agregó respecto a lo que serán los planteos ante México y Estados Unidos.

Su legado en Uruguay y el Mundial de 48 equipos

"Ya sabemos las leyes del fútbol, cualquier legado se disuelve si llegado el momento importante no se logran los resultados y lo mismo al revés", sostuvo Bielsa ante la pregunta sobre qué imagen quería dejar en la selección uruguaya.

"Me tocó estar en una organización muy generosa en el fútbol formativo y con recursos para preparar futuros jugadores de alta competencia. En el tiempo que estuve vi cosas y participé en cosas que me gustó hacerlo. Me gustó poder mirar los procesos de juveniles y el desarrollo de infraestructura", destacó.

Marcelo Bielsa también habló sobre el nuevo formato del Mundial que a partir de esta edición tendrá 48 equipos participando. "El resultado se verificará después de la práctica y muy probablemente al final le de la razón a los organizadores porque este formato vamos a poder encontrar equipos que eleven la calidad de la competencia".

"El objetivo de un Mundial es ofrecer un mejor espectáculo y para eso hay medidas que supongo que la FIFA va a tomar. Si se juega con las temperaturas se jugó el Mundial de Clubes, el fútbol va a ser peor. Imagino que la FIFA evaluará todo esto", subrayó.

La importancia del fútbol mexicano

El entrenador de la selección valoró el nivel del fútbol mexicano, la cuál entiende que a nivel de estadios, público e infraestructura es "una liga asombrosa", la cuál lleva años desarrollando sus posibilidades".

Sobre la selección de México, valoró que el ciclo de Javier Aguirre al frente del plantel principal está "muy consolidado y trabajado" con "una variedad de jugadores que indica que es un fútbol en desarrollo". "México forma parte de los países más destacados del fútbol", sentenció Bielsa.