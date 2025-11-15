Aguirre tiene definido el equipo de Peñarol para enfrentar a Liverpool: ¿con quiénes arranca?

El Club Atlético Peñarol se encuentra en la fase final de su preparación para el crucial enfrentamiento de la Semifinal del Campeonato Uruguayo, donde se medirá ante Liverpool este domingo en el Estadio Centenario. El director técnico, Diego Aguirre, está ultimando la oncena titular que saltará al campo, y las decisiones clave se centran en dos puntos específicos del esquema táctico.
Peñarol confirmado en la cabeza de Aguirre
El técnico mirasol fue consultado en conferencia de prensa por el equipo que parara este domingo, si bien no dio pistas concretas sobre la oncena titular, dijo que ya lo tiene definido.
La principal incógnita a resolver se ubica en el lateral derecho de la defensa, donde Aguirre debe sopesar si opta por la inclusión de Pedro Milans o si, en cambio, se decanta por Emanuel Gularte. Adicionalmente, el cuerpo técnico estuvo evaluando como armar la mitad de la cancha, para que se equilibre la marca y las posibilidades ofensivas. Aquí, la duda pasa por la posible inclusión de Jesús Trindade para reforzar la contención, o si opta por Stiven Muhlethaler, para abrir las bandas y asistir a los delanteros.
En consecuencia, el probable equipo de Peñarol para disputar la semifinal ante Liverpool se perfila con Brayan Cortés en el arco; Pedro Milans o Emanuel Gularte, Javier Méndez, Nahuel Herrera y Maximiliano Olivera en la línea defensiva; Stiven Muhlethaler, Ignacio Sosa, Erick Remedi y Leonardo Fernández en el mediocampo; y la dupla ofensiva compuesta por Maximiliano Silvera y Matías Arezo. Peñarol buscará la victoria para asegurar su lugar en la definición por el título del torneo local.