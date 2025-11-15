Aguirre tiene definido el equipo de Peñarol para enfrentar a Liverpool: ¿con quiénes arranca?

La principal incógnita a resolver se ubica en el lateral derecho de la defensa, donde Aguirre debe sopesar si opta por la inclusión de Pedro Milans o si, en cambio, se decanta por Emanuel Gularte. Adicionalmente, el cuerpo técnico estuvo evaluando como armar la mitad de la cancha, para que se equilibre la marca y las posibilidades ofensivas. Aquí, la duda pasa por la posible inclusión de Jesús Trindade para reforzar la contención, o si opta por Stiven Muhlethaler, para abrir las bandas y asistir a los delanteros.