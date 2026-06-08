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Deportes Mundial |

¿El peor anfitrión de la historia?

Escándalo: EEUU negó entrada a árbitro somalí, FIFA se lavó las manos y lo excluyó del Mundial

El árbitro de Somalia, Omar Artan, considerado uno de los mejores jueces de África, fue excluido del Mundial por la FIFA luego que no lo dejaran entrar a EEUU.

Omar Artan, excluido por la FIFA del Mundial.

Omar Artan, excluido por la FIFA del Mundial.
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A este Mundial de los Estados Unidos no le falta nada. Luego de prohibirle a la delegación de Irán estar más de 24 horas en territorio estadounidense, este lunes se sumó que FIFA excluyó a un árbitro luego de que se le negara el visado.

Omar Artan, de 33 años, es considerado uno de los mejores árbitros de África, y tenía todo encaminado para ser el primer árbitro de Somalia en dirigir en un Mundial. Pese a la designación oficial por parte de la FIFA, cuando Artan llegó a EEUU, fue deportado a Turquía, prohibiéndole el ingreso al país.

El somalí fue elegido como el mejor árbitro de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) en 2025, arbitrando incluso la final de la Champions africana entre Mamelodi Sundowns de Sudáfrica y AS FAR de Marruecos.

El comunicado de FIFA ante esta situación

Esta situación tan anormal, que se suma a otra cantidad de situaciones que atentan contra el desarrollo normal del Mundial, parece no tener relevancia en la FIFA. Un portavoz oficial, confirmó que Artan no será parte del Mundial luego de esta situación.

"La FIFA no participa en los procesos de inmigración del país anfitrión, incluidas las decisiones sobre visados, y las autoridades le han informado de que la situación del señor Artan no se modificará por el momento", sostuvo.

"En línea con eventos anteriores de la FIFA, es el gobierno anfitrión quien determina en última instancia quién recibe un visado y quién es admitido en su país", agregó el portavoz de la FIFA.

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