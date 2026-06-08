Escándalo: EEUU negó entrada a árbitro somalí, FIFA se lavó las manos y lo excluyó del Mundial

El comunicado de FIFA ante esta situación

Esta situación tan anormal, que se suma a otra cantidad de situaciones que atentan contra el desarrollo normal del Mundial, parece no tener relevancia en la FIFA. Un portavoz oficial, confirmó que Artan no será parte del Mundial luego de esta situación.

"La FIFA no participa en los procesos de inmigración del país anfitrión, incluidas las decisiones sobre visados, y las autoridades le han informado de que la situación del señor Artan no se modificará por el momento", sostuvo.

"En línea con eventos anteriores de la FIFA, es el gobierno anfitrión quien determina en última instancia quién recibe un visado y quién es admitido en su país", agregó el portavoz de la FIFA.