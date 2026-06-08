A este Mundial de los Estados Unidos no le falta nada. Luego de prohibirle a la delegación de Irán estar más de 24 horas en territorio estadounidense, este lunes se sumó que FIFA excluyó a un árbitro luego de que se le negara el visado.
¿El peor anfitrión de la historia?
Escándalo: EEUU negó entrada a árbitro somalí, FIFA se lavó las manos y lo excluyó del Mundial
El árbitro de Somalia, Omar Artan, considerado uno de los mejores jueces de África, fue excluido del Mundial por la FIFA luego que no lo dejaran entrar a EEUU.