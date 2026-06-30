"Estamos en deuda con los hinchas de Peñarol", apuntó Aguirre

A su vez, el entrenador carbonero confesó que se encuentran “en deuda” con los hinchas de Peñarol y que su “único objetivo” para lo que resta del año es “ganar el Campeonato Uruguayo y vamos a dar todo por eso”.

Respecto al parate por el Mundial, destacó que “nos hizo bien cortar, liberar y dejar atrás los momentos complicados. Intentamos tomarlo como un ciclo que se cerró y que ya pasó. Lamentablemente coincidieron cantidad de cosas negativas que queremos dejar atrás. Estamos prontos y preparados para afrontar este nuevo desafío con una actitud totalmente positiva”.

En cuanto al plantel, Aguirre sostuvo que “los jugadores están bien, ninguno está lesionado más que algún golpe. Algunos hacen trabajos diferenciados, pero nada fuera de lo planificado”.

“Estamos rearmando todo, dejando atrás un semestre que fue muy difícil y renovando las energías y expectativas de hacer una buena segunda parte del año. Estamos terminando de definir algunas cosas con el plantel y ya se nos viene el primer partido”, agregó.

El mercado de pases de Peñarol

Durante la conferencia de prensa, Diego Aguirre habló respecto al mercado de pases y adelantó que “no habrá muchos movimientos” y que se buscará “encontrar la mejor versión de lo que tenemos acá”.

“A Franco Escobar lo llamó Newell’s y lo liberamos, también se fue Gularte, pero trajimos a Franco Romero para suplir alguna posible baja. No estoy muy preocupado por jugadores que puedan venir, sino por tener bien a los jugadores que fuimos a buscar al principio del año”, agregó.

“No voy a descartar nada, pero no hay que esperar la llegada de grandes nombres, más allá de Jonathan Rodríguez. Me gusta hablar de los jugadores cuando están acá”, destacó.

Finalmente apuntó a que Peñarol tiene un plantel “muy competitivo” y que se “podrá incorporar algún jugador más, pero nada que me quite el sueño”.