Deportes Segunda División |

Lanzamiento oficial

Este jueves se sortea la Segunda División que comenzará el próximo fin de semana

La temporada 2026 de la Segunda División mantendrá el mismo sistema de disputa de los últimos años. El puntapié inicial será el próximo 7 de marzo.

Se sortea la Segunda División.

 Foto: @SegundaAUF
Este año el sistema de disputa mantendrá el formato de los últimos campeonatos, dónde se jugará un Torneo Competencia, la fase regular y los playoffs para conocer el tercer ascenso.

Los dos primeros clubes de la Tabla Anual (que sumará los puntos de ambos torneos) ascenderán de manera directa, mientras que los que se ubiquen entre el tercer y el sexto lugar (o en caso de no ubicarse entre esos lugares, el campeón del Torneo Competencia) jugarán un play offs por el tercer ascenso.

En cuánto a los descensos, Caras y Caretas había informado que la intención de los clubes era que los últimos dos equipos de la tabla del descenso disputaran una especie de promoción contra el tercer y cuarto de la Primera Amateur. Esta resolución ahora deberá aprobarse en el próximo Consejo del Fútbol Profesional.

Fixture y comienzo de la Segunda División

El Campeonato Uruguayo de la Segunda División está marcado para que comience el próximo sábado 7 de marzo y participarán catorce equipos: Atenas de San Carlos, Cerrito, Colón, Fénix, Huracán, La Luz, Miramar Misiones, Oriental, Paysandú, Plaza Colonia, Rentistas, River Plate, Tacuarembó y Uruguay Montevideo.

Para el sorteo de este jueves, el Consejo de Liga resolvió digitar las series de los clubes del interior. De esta manera, en la Serie A estarán Tacuarembó y Atenas de San Carlos, mientras que en la Serie B ubicaron a Paysandú y Plaza Colonia.

A su vez, “contemplando la solicitud realizada oportunamente por la delegación del club”, Tacuarembó será locatario en la primera fecha del Torneo Competencia y tendrá libre en la segunda.

