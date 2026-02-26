Este jueves, a partir de las 18:00 horas en el Hall del Estadio Centenario, se estará realizando el lanzamiento oficial de la temporada 2026 de la Segunda División. En el evento se hará entrega de los premios a los futbolistas destacados del año pasado y se realizará el fixture oficial de esta edición.
Lanzamiento oficial
Este jueves se sortea la Segunda División que comenzará el próximo fin de semana
La temporada 2026 de la Segunda División mantendrá el mismo sistema de disputa de los últimos años. El puntapié inicial será el próximo 7 de marzo.