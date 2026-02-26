Este jueves se sortea la Segunda División que comenzará el próximo fin de semana

En cuánto a los descensos, Caras y Caretas había informado que la intención de los clubes era que los últimos dos equipos de la tabla del descenso disputaran una especie de promoción contra el tercer y cuarto de la Primera Amateur. Esta resolución ahora deberá aprobarse en el próximo Consejo del Fútbol Profesional.

Fixture y comienzo de la Segunda División

El Campeonato Uruguayo de la Segunda División está marcado para que comience el próximo sábado 7 de marzo y participarán catorce equipos: Atenas de San Carlos, Cerrito, Colón, Fénix, Huracán, La Luz, Miramar Misiones, Oriental, Paysandú, Plaza Colonia, Rentistas, River Plate, Tacuarembó y Uruguay Montevideo.

Para el sorteo de este jueves, el Consejo de Liga resolvió digitar las series de los clubes del interior. De esta manera, en la Serie A estarán Tacuarembó y Atenas de San Carlos, mientras que en la Serie B ubicaron a Paysandú y Plaza Colonia.

A su vez, “contemplando la solicitud realizada oportunamente por la delegación del club”, Tacuarembó será locatario en la primera fecha del Torneo Competencia y tendrá libre en la segunda.