Este miércoles se sortea el Campeonato Uruguayo 2026.

Los premio AUF de la temporada 2025
Previo al inicio del sorteo, la AUF entregará los premios a los futbolistas destacados del último Campeonato Uruguayo.
Mejor jugador: Abel Hernández (Liverpool)
Joven talento: Nahuel Herrera (Peñarol)
Mejor director técnico: Joaquín Papa (Liverpool)
Mejor debutante: Leandro Umpiérrez (Peñarol)
Mejor gol: José Álvarez (Defensor Sporting) vs Nacional
Mejor atajada: Sebastián Lentinelly (Liverpool) vs Cerro Largo
Mejor árbitro: Gustavo Tejera
Mejor árbitro asistente: Nicolás Tarán
Equipo ideal (sistema 4-3-3): Gino Santilli (Cerro Largo); Kevin Amaro (Liverpool), Nahuel Herrera (Peñarol), Julián Millán (Nacional), Maximiliano Olivera (Peñarol); Ignacio Sosa (Peñarol), Christian Oliva (Nacional), Luciano Boggio (Nacional); Nicolás López (Nacional), Abel Hernández (Liverpool) y Nicolás Vallejo (Liverpool)
Jugador del Público: Julián Millán (Nacional)
Premios estadísticos
Copa AUF Sin Género: Nacional
Goleador: Abel Hernández (Liverpool – 25 goles)
Jugadores con más minutos en cancha: Lautaro Amadé (Racing), Kevin Dawson (Defensor Sporting) y Mauro Goicoechea (Danubio) – 3330 minutos en 37 partidos
Valla menos vencida en temporada regular: Nacional (33 goles recibidos)