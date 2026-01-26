Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Campeonato Uruguayo | Centenario |

la hora de la verdad

Este miércoles se sortea el Campeonato Uruguayo 2026

El evento que tendrá lugar en el palco bajo de la tribuna América del Estadio Centenario, comenzará a las 19:00 horas.

Comienza a palpitarse lo que será una nueva temporada del fútbol uruguayo, que comenzará oficialmente con la disputa de la Supercopa. Pero antes a este encuentro, se desarrollará el sorteo del Campeonato Uruguayo 2026, en dónde los clubes conocerán su camino a lo largo del año.

El evento tendrá lugar este miércoles 29 de enero a partir de las 19:00 horas en Palco Bajo de la Tribuna América del Estadio Centenario. El mismo será transmitido a través de la plataforma de AUFtv.

La temporada estará comenzando el domingo 1 de febrero con la disputa de la Supercopa entre Nacional y Peñarol. Por su parte, el Torneo Apertura estará dando inicio el viernes 5 de febrero.

Los premio AUF de la temporada 2025

Previo al inicio del sorteo, la AUF entregará los premios a los futbolistas destacados del último Campeonato Uruguayo.

Mejor jugador: Abel Hernández (Liverpool)

Joven talento: Nahuel Herrera (Peñarol)

Mejor director técnico: Joaquín Papa (Liverpool)

Mejor debutante: Leandro Umpiérrez (Peñarol)

Mejor gol: José Álvarez (Defensor Sporting) vs Nacional

Mejor atajada: Sebastián Lentinelly (Liverpool) vs Cerro Largo

Mejor árbitro: Gustavo Tejera

Mejor árbitro asistente: Nicolás Tarán

Equipo ideal (sistema 4-3-3): Gino Santilli (Cerro Largo); Kevin Amaro (Liverpool), Nahuel Herrera (Peñarol), Julián Millán (Nacional), Maximiliano Olivera (Peñarol); Ignacio Sosa (Peñarol), Christian Oliva (Nacional), Luciano Boggio (Nacional); Nicolás López (Nacional), Abel Hernández (Liverpool) y Nicolás Vallejo (Liverpool)

Jugador del Público: Julián Millán (Nacional)

Premios estadísticos

Copa AUF Sin Género: Nacional

Goleador: Abel Hernández (Liverpool – 25 goles)

Jugadores con más minutos en cancha: Lautaro Amadé (Racing), Kevin Dawson (Defensor Sporting) y Mauro Goicoechea (Danubio) – 3330 minutos en 37 partidos

Valla menos vencida en temporada regular: Nacional (33 goles recibidos)

