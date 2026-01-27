Muslera: "Mi deseo era jugar en Peñarol" pero "los dirigentes cometieron errores"

Fernando Muslera, de gran presente en Estudiantes de La Plata en dónde fue campeón del Torneo Clausura de la Liga Argentina, salió lesionado en el último partido. En diálogo con la radio El Espectador Deportes, el golero habló de su lesión, la no llegada a Peñarol y la selección uruguaya.
“Tengo una pequeña ruptura de las fibras del tendón de Aquiles. No me duele y camino normal pero no puedo jugar por 25 días”, dijo el golero en el programa Las Voces del Fútbol.
Contó que sintió "como que se abría un cierre y me dolía" pero que pudo seguir jugando, sin embargo, al llegar al vestuario y enfriarse "me empezó a doler". "El médico me dijo que con esa zona no se jode y salí. Al otro día salió que, dentro de lo malo, fue lo menos malo. Es una zona que no te avisa y hasta lo más mínimo hay que atenderlo con cautela", aseguró.
La llegada fallida a Peñarol
Fernando Muslera estuvo muy cerca de llegar a Peñarol a mediados de 2025, y pese que todos daban como cerrada la incorporación del golero, finalmente no se llegó a un acuerdo. Confesó que se reunió con Ruglio y que le planteó su intención de llegar al carbonero "como un homenaje a mi mamá que era muy hincha de Peñarol y ya no la tengo conmigo".
“Hoy por hoy ya han salido dirigentes de Peñarol y el mismo Diego Aguirre a explicar la situación. Mi deseo era ir a Peñarol pero no se pudo dar”, continuó. Destacó que el entrenador "se portó de manera excepcional conmigo" y es una persona que "tiene todo mi respeto".
Sin embargo, aseguró que "lo que más me dolió es que instalaron que yo no firmaba porque pedía más plata" y apuntó directamente contra los dirigentes. "Cometieron errores en la negociación y lo dijeron. Aguirre dijo que había personas que adentro del club no me querían", se explayó.
“Sabía que venir a Peñarol era un riesgo para mí. Me iban a putear los de Nacional si llegaba y si jugaba mal también me iban a putear los de Peñarol. Yo estaba dispuesto. Cualquier equipo de América paga mejor que el fútbol uruguayo, pero yo no iba a venir a Peñarol por plata. Nunca llegamos a tocar el tema económico", continuó.
¿Y si te llama Bielsa?
Luego del Mundial de Qatar 2022, el golero entendió que defender a la selección uruguaya era "un capítulo cerrado", decisión que le trasladó a Marcelo Bielsa "la primera vez que hablamos".
“No le voy a negar una charla a Bielsa en este momento pero hay muchas cosas que analizar. Siempre voy a querer lo que sea mejor para la Selección”, dijo respecto a un posible llamado por parte del entrenador de la selección.
“Poder representar a Uruguay es lo que uno siempre sueña o aspira. Ganar una copa con tu Selección es lo máximo y me llena de orgullo”, sentenció Fernando Muslera.