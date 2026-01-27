Muslera: "Mi deseo era jugar en Peñarol" pero "los dirigentes cometieron errores"

La llegada fallida a Peñarol

Fernando Muslera estuvo muy cerca de llegar a Peñarol a mediados de 2025, y pese que todos daban como cerrada la incorporación del golero, finalmente no se llegó a un acuerdo. Confesó que se reunió con Ruglio y que le planteó su intención de llegar al carbonero "como un homenaje a mi mamá que era muy hincha de Peñarol y ya no la tengo conmigo".

“Hoy por hoy ya han salido dirigentes de Peñarol y el mismo Diego Aguirre a explicar la situación. Mi deseo era ir a Peñarol pero no se pudo dar”, continuó. Destacó que el entrenador "se portó de manera excepcional conmigo" y es una persona que "tiene todo mi respeto".

Sin embargo, aseguró que "lo que más me dolió es que instalaron que yo no firmaba porque pedía más plata" y apuntó directamente contra los dirigentes. "Cometieron errores en la negociación y lo dijeron. Aguirre dijo que había personas que adentro del club no me querían", se explayó.

“Sabía que venir a Peñarol era un riesgo para mí. Me iban a putear los de Nacional si llegaba y si jugaba mal también me iban a putear los de Peñarol. Yo estaba dispuesto. Cualquier equipo de América paga mejor que el fútbol uruguayo, pero yo no iba a venir a Peñarol por plata. Nunca llegamos a tocar el tema económico", continuó.

¿Y si te llama Bielsa?

Luego del Mundial de Qatar 2022, el golero entendió que defender a la selección uruguaya era "un capítulo cerrado", decisión que le trasladó a Marcelo Bielsa "la primera vez que hablamos".

“No le voy a negar una charla a Bielsa en este momento pero hay muchas cosas que analizar. Siempre voy a querer lo que sea mejor para la Selección”, dijo respecto a un posible llamado por parte del entrenador de la selección.

“Poder representar a Uruguay es lo que uno siempre sueña o aspira. Ganar una copa con tu Selección es lo máximo y me llena de orgullo”, sentenció Fernando Muslera.