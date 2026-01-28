Des-cubrir China: el libro de Daniel Barrios que Orsi entregará al presidente chino

A través de una serie de interrogantes —¿China es socialista o capitalista?, ¿cómo conviven Marx y Confucio?, ¿es un Estado-nación o un Estado-civilización?, ¿dictadura o democracia con características chinas?— la obra busca aportar claves para interpretar las decisiones y acciones del Partido Comunista y del Estado chino desde la fundación de la República Popular, el 1.º de octubre de 1949.

El autor también aborda fenómenos centrales de la China contemporánea, como la Nueva Ruta de la Seda, definida como el proyecto más ambicioso de la historia moderna, y conceptos impulsados por Xi Jinping como el “Sueño Chino” y la “Comunidad de Futuro Compartido de la Humanidad”.

Des-cubrir China se presenta así como una lectura esencial para quienes buscan comprender la transformación global liderada por China y su impacto político, económico y cultural en el mundo actual.

Daniel Barrios es consultor, conferencista, ensayista y analista internacional, especializado en política, historia y economía china desde hace más de 25 años. Es doctor en Economía por la Universidad La Sapienza de Roma, decano honorario de la Universidad de la Cultura Tradicional de Beijing y asesor de empresas y gobiernos locales de la República Popular China. Además de su labor como columnista en Caras y Caretas y medios internacionales, es autor de China Breeds a New Era (Shanghái, 2010) y de Daniel Barrios on Journey in China, obra dedicada por el Ministerio de Asuntos Civiles de China.