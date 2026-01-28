El Concurso Oficial del Carnaval, tendrá este miércoles su primera suspensión y no es debido a la situación climática. Debido al paro de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (ADEOM), no habrá personal de la Intendencia de Montevideo en el Teatro de Verano.
primera noche sin concurso
Se suspendió la etapa en el Teatro de Verano: ¿Cuál es el motivo?
Por paro de ADEOM, la Intendencia de Montevideo junto a DAECPU resolvieron postergar la etapa de este miércoles para el domingo 8 de febrero.