Concurso Oficial del Carnaval |

primera noche sin concurso

Se suspendió la etapa en el Teatro de Verano: ¿Cuál es el motivo?

Por paro de ADEOM, la Intendencia de Montevideo junto a DAECPU resolvieron postergar la etapa de este miércoles para el domingo 8 de febrero.

 Foto: Teatro de Verano
El Concurso Oficial del Carnaval, tendrá este miércoles su primera suspensión y no es debido a la situación climática. Debido al paro de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (ADEOM), no habrá personal de la Intendencia de Montevideo en el Teatro de Verano.

Esto hace que el normal desarrollo de la etapa no pueda darse, por lo que se suspendió la etapa de esta noche. “Por razones institucionales que afectan el normal funcionamiento de la Intendencia de Montevideo, se posterga la etapa 3 del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas”, informó la IM.

De esta manera, la etapa en la que actuarán Integración (soc. negros y lubolos), La Margarita (murga), Cyranos (humoristas) y Patos Cabreros, fue reprogramada para el domingo 8 de febrero, cerrando la última etapa de la primera rueda.

Hay que recordar que los días 2 de febrero por la celebración de Iemanjá y los días 6 y 7 de febrero por el Desfile de Llamadas, no habrá actividad en el Teatro de Verano.

