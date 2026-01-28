Hacete socio para acceder a este contenido

picudo rojo

Protección del ecosistema

El Gobierno formalizó un grupo asesor para fortalecer el combate al picudo rojo

El picudo rojo fue detectado por primera vez en Uruguay en 2022 y, desde entonces, ha mostrado una rápida propagación, convirtiéndose en una amenaza directa para el patrimonio natural del país.

Por Redacción de Caras y Caretas

El Gobierno formalizó la creación del Grupo Asesor Ad Hoc de expertos para coordinar y fortalecer las acciones de combate contra el picudo rojo (Rhynchophorus ferrugineus), una plaga exótica invasora que afecta a diversas especies de palmeras y que se encuentra presente en el territorio nacional desde hace varios años.

La medida quedó establecida mediante el Decreto Nº 19/026 y busca consolidar una respuesta integral frente al avance de este insecto, que genera impactos ambientales significativos.

El decreto define al Ministerio de Ambiente como organismo referente en la articulación y definición de las acciones, a través de la Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (Dinabise), encargada de coordinar el trabajo técnico entre los especialistas de los distintos organismos e instituciones involucradas.

El trabajo del Grupo Asesor

El ministro interino de Ambiente, Oscar Caputi, explicó que la normativa “formaliza el trabajo de este grupo de especialistas uruguayos que viene trabajando desde junio de 2025 de manera ininterrumpida y con alto compromiso en el asesoramiento técnico para la definición de acciones en todo el país”. Según detalló, el Grupo Asesor brindará recomendaciones sobre medidas de control, evaluará la efectividad de los tratamientos aplicados y definirá un cordón sanitario para proteger los palmares nativos de Rocha y Paysandú, además de identificar líneas prioritarias de investigación científica.

El decreto también prevé un trabajo conjunto entre ministerios, gobiernos departamentales, instituciones públicas y privadas, la academia y organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de garantizar una respuesta coordinada y eficaz frente a la expansión de esta especie invasora.

En ese marco, Caputi señaló que los especialistas segmentaron la presencia del picudo rojo en el país en tres áreas: una zona donde la plaga ya se encuentra establecida, como Montevideo y San José; una zona de contención, donde se aplican medidas de control masivo; y un área de vigilancia con protocolos de acción rápida. El objetivo central es evitar su expansión, incluso hacia otros países, y proteger los palmares nativos, considerados ecosistemas de alto valor ambiental, cultural y paisajístico.

