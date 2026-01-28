El Gobierno formalizó un grupo asesor para fortalecer el combate al picudo rojo

El trabajo del Grupo Asesor

El ministro interino de Ambiente, Oscar Caputi, explicó que la normativa “formaliza el trabajo de este grupo de especialistas uruguayos que viene trabajando desde junio de 2025 de manera ininterrumpida y con alto compromiso en el asesoramiento técnico para la definición de acciones en todo el país”. Según detalló, el Grupo Asesor brindará recomendaciones sobre medidas de control, evaluará la efectividad de los tratamientos aplicados y definirá un cordón sanitario para proteger los palmares nativos de Rocha y Paysandú, además de identificar líneas prioritarias de investigación científica.

El decreto también prevé un trabajo conjunto entre ministerios, gobiernos departamentales, instituciones públicas y privadas, la academia y organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de garantizar una respuesta coordinada y eficaz frente a la expansión de esta especie invasora.

En ese marco, Caputi señaló que los especialistas segmentaron la presencia del picudo rojo en el país en tres áreas: una zona donde la plaga ya se encuentra establecida, como Montevideo y San José; una zona de contención, donde se aplican medidas de control masivo; y un área de vigilancia con protocolos de acción rápida. El objetivo central es evitar su expansión, incluso hacia otros países, y proteger los palmares nativos, considerados ecosistemas de alto valor ambiental, cultural y paisajístico.