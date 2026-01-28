Esteban Ostojich será el árbitro de la Supercopa.

Los antecedentes de Esteban Ostojich

Este será el quinto clásico en el que el árbitro nacido en San José de 43 años esté al frente. El historial marca que de los cuatro partidos previos, en ninguno hubo un ganador en los noventa minutos.

El primer clásico del maragato fue el Apertura de 2019 en el que carboneros y tricolores igualaron 1 a 1 en el Estadio Campeón del Siglo. Tras ese partido, Ostojich volvió a dirigir un clásico en la final del Torneo Intermedio de 2024 en el que Nacional se quedó con el título por penales.

Durante el último Campeonato Uruguayo, el nacido en San José de Mayo dirigió dos clásicos. Por el Apertura, el partido se disputó en el Gran Parque Central e igualaron 1 a 1, mientras que el antecedente más cercano es la final del Torneo Intermedio en la que Peñarol se coronó por penales