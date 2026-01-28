Esteban Ostojich será el árbitro de la Supercopa.

Este domingo se estará disputando la Supercopa Uruguaya, encuentro en el que se enfrentarán Nacional ante Peñarol. Los tricolores llegan luego de haberse consagrado campeones del Campeonato Uruguayo, mientras que los carboneros lo hacen tras obtener el Torneo Intermedio del año pasado.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
El Colegio de Árbitros designó a Esteban Ostojich como el árbitro principal, que estará acompañado por Nicolás Tarán y Andrés Nievas por las bandas y Esteban Guerra como cuarto árbitro. En el VAR estará Leodán González junto a Yimmy Álvarez.
El encuentro del domingo, comenzará a las 20:00 horas en el Estadio Centenario. En caso de empate durante los noventa minutos, se disputarán 30 minutos de alargue y en caso de persistir la igualdad, el campeón se definirá desde el punto penal.
Los antecedentes de Esteban Ostojich
Este será el quinto clásico en el que el árbitro nacido en San José de 43 años esté al frente. El historial marca que de los cuatro partidos previos, en ninguno hubo un ganador en los noventa minutos.
El primer clásico del maragato fue el Apertura de 2019 en el que carboneros y tricolores igualaron 1 a 1 en el Estadio Campeón del Siglo. Tras ese partido, Ostojich volvió a dirigir un clásico en la final del Torneo Intermedio de 2024 en el que Nacional se quedó con el título por penales.
Durante el último Campeonato Uruguayo, el nacido en San José de Mayo dirigió dos clásicos. Por el Apertura, el partido se disputó en el Gran Parque Central e igualaron 1 a 1, mientras que el antecedente más cercano es la final del Torneo Intermedio en la que Peñarol se coronó por penales