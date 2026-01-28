Hacete socio para acceder a este contenido

Política Negro | fiscalías | Parlamento

En Comisión Permanente del Parlamento

Negro propuso crear fiscalías que investiguen delitos en cárceles y corrupción

"Hay que robustecer la investigación de los crímenes que se cometen dentro de la cárcel", aseveró el ministro del Interior, Carlos Negro.

Ministro del Interior, Carlos Negro.

 Departamento de Fotografía del Parlamento del Uruguay
Por Redacción Caras y Caretas

El ministro del Interior, Carlos Negro, compareció este miércoles en la Comisión Permanente del Parlamento en régimen de Comisión General. Quien llevó adelante la citación fue el diputado nacionalista Pablo Abdala, quien reconoció que "hay una estabilidad" en la situación del país en cuanto a la criminalidad.

La convocatoria tenía como principal objetivo que el secretario de Estado brinde información sobre el estado y los planes de la cartera para la seguridad pública, así como un análisis de la evolución de los indicadores de criminalidad referidos a los principales delitos y las eventuales iniciativas legislativas que propondrá el Poder Ejecutivo en materia de política criminal.

El Plan de Seguridad

Negro explicó que el Plan Integral de Seguridad tan reclamado por la oposición será presentado oficialmente en marzo.

No obstante, expresó: "Nosotros también fuimos claros que el Plan Nacional se inscribe dentro una estrategia nacional de seguridad que comenzó a implementarse el mismo primero de marzo del año pasado y para en esa ocasión se reunió a los 19 jefes de policía, a todos los directores nacionales y generales del ministerio para darle las principales lineamientos que se iban a seguir en el año y los resultados de esas políticas de seguridad se vieron a lo largo del año", aseveró el jerarca.

Fiscalías para delitos penitenciarios y descentralización del INR

"Para combatir la impunidad, se considera esencial robustecer la investigación de crímenes (especialmente en el sistema penitenciario) y la creación de herramientas legales, como fiscalías especializadas que aborden temas de corrupción y delitos internos", precisó el ministro.

Asimismo, adelantó que "está prácticamente terminado" al plan de descentralización del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).

Respecto al proyecto que modificará que el organismo siga como hasta ahora en la órbita del Ministerio del Interior, Negro explicó que "solo quedan algunas consultas con sindicatos y bancadas de legisladores para intercambiar las opiniones sobre algunos aspectos del proyecto".

Temas

Dejá tu comentario

