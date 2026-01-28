Negro propuso crear fiscalías que investiguen delitos en cárceles y corrupción

No obstante, expresó: "Nosotros también fuimos claros que el Plan Nacional se inscribe dentro una estrategia nacional de seguridad que comenzó a implementarse el mismo primero de marzo del año pasado y para en esa ocasión se reunió a los 19 jefes de policía, a todos los directores nacionales y generales del ministerio para darle las principales lineamientos que se iban a seguir en el año y los resultados de esas políticas de seguridad se vieron a lo largo del año", aseveró el jerarca.

Fiscalías para delitos penitenciarios y descentralización del INR

"Para combatir la impunidad, se considera esencial robustecer la investigación de crímenes (especialmente en el sistema penitenciario) y la creación de herramientas legales, como fiscalías especializadas que aborden temas de corrupción y delitos internos", precisó el ministro.

Asimismo, adelantó que "está prácticamente terminado" al plan de descentralización del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).

Respecto al proyecto que modificará que el organismo siga como hasta ahora en la órbita del Ministerio del Interior, Negro explicó que "solo quedan algunas consultas con sindicatos y bancadas de legisladores para intercambiar las opiniones sobre algunos aspectos del proyecto".