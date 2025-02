Su reacción a las críticas

Ostojich contó que la etapa de “calentarse” por los reclamos a su actuación ya la pasó y dijo que “hay mucho desconocimiento” en lo que refiere al reglamento. “Se opina mucho sin saber el tema de consideraciones, y más hoy en día en que las reglas se renuevan, y ahí no es que me caliente ni me moleste, pero me gustaría que se asesoren un poco más sobre el reglamento a la hora de opinar”, afirmó.

El árbitro de 42 confesó que no le gusta cuando se destaca solo lo negativo y que “a veces tomamos muy buenas decisiones”, las cuáles no se valoran. “La mejora, no sólo de un árbitro, se da cuando te dicen lo bueno que haces para rectificarlas, y las áreas de mejora que vamos a tener hasta el último día”, contó.

Los arbitrajes están siempre en el ojo de la tormenta y muchas veces la polémica está en torno a la dualidad de criterios. Ostojich dijo que “el ida y vuelta debe ser constante” entre árbitros, entrenadores, jugadores y periodistas.