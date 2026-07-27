Estrella de Hollywood y ganador del Oscar por Gladiador posó con la camiseta de Peñarol

La 9 del manya llegó a Hollywood

Aprovechando una pausa entre toma y toma en el set de filmación, Agustín Claramunt decidió sorprender al galardonado actor neozelandés Russell Crowe con un obsequio muy especial: una casaca oficial de Peñarol adaptada para la ocasión.

El detalle no pasó desapercibido, ya que la indumentaria llevaba grabado el dorsal número 9 acompañado del estampado "Gladiator", en una clara referencia al papel histórico que catapultó a Crowe al estrellato mundial y le valió el premio Óscar de la Academia.

Las fotos, publicadas originalmente por el profesional uruguayo en su cuenta personal de Instagram, muestran al célebre artista posando sonriente con la prenda, así como también al director de la película, William Eubank, sumándose al momento festivo con la vestimenta del club.

A sus 62 años, Russell Crowe siempre ha mantenido una relación estrecha y activa con el ámbito deportivo. Copropietario del equipo de rugby australiano South Sydney Rabbitohs e inversor en Leeds United de Inglaterra, la figura de Una mente brillante demostró una vez más su simpatía por la cultura del deporte, vistiendo con orgullo los colores de una de las instituciones más tradicionales de Sudamérica.