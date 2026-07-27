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Deportes Gladiador | Club Atlético Peñarol |

Cine y fútbol

Estrella de Hollywood y ganador del Oscar por Gladiador posó con la camiseta de Peñarol

Russell Crowe posó con la camiseta 9 de Peñarol y llevaba grabado el dorsal número 9 acompañado del estampado "Gladiator".

La estrella de Hollywood Russell Crowe posó con la camiseta de Peñarol.

La estrella de Hollywood Russell Crowe posó con la camiseta de Peñarol.
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Siempre hay un hincha o simpatizante de Peñarol en algún rincón del planeta, eso no hay ninguna duda. Esta vez, el protagonista de una escena tan insólita como memorable fue nada menos que la estrella de Hollywood Russell Crowe, quien se volvió tendencia internacional tras dejarse fotografiar luciendo la camiseta del manya.

La escena tuvo lugar durante el rodaje de la película The Last Druid, producción cinematográfica que actualmente se lleva a cabo en locaciones de España y Gran Canaria.

El responsable de hacer posible este cruce entre el cine internacional y la cultura futbolística uruguaya fue el director de fotografía compatriota Agustín Claramunt, integrante clave del equipo técnico del filme e hincha confeso de la institución mirasol.

La 9 del manya llegó a Hollywood

Aprovechando una pausa entre toma y toma en el set de filmación, Agustín Claramunt decidió sorprender al galardonado actor neozelandés Russell Crowe con un obsequio muy especial: una casaca oficial de Peñarol adaptada para la ocasión.

El detalle no pasó desapercibido, ya que la indumentaria llevaba grabado el dorsal número 9 acompañado del estampado "Gladiator", en una clara referencia al papel histórico que catapultó a Crowe al estrellato mundial y le valió el premio Óscar de la Academia.

Las fotos, publicadas originalmente por el profesional uruguayo en su cuenta personal de Instagram, muestran al célebre artista posando sonriente con la prenda, así como también al director de la película, William Eubank, sumándose al momento festivo con la vestimenta del club.

A sus 62 años, Russell Crowe siempre ha mantenido una relación estrecha y activa con el ámbito deportivo. Copropietario del equipo de rugby australiano South Sydney Rabbitohs e inversor en Leeds United de Inglaterra, la figura de Una mente brillante demostró una vez más su simpatía por la cultura del deporte, vistiendo con orgullo los colores de una de las instituciones más tradicionales de Sudamérica.

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