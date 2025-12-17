FIFA anunció premios millonarios durante el Mundial: ¿Cuánto se lleva el campeón?

Durante una reunión en el marco de la final de la Copa Intercontinental que tuvo lugar en Doha, Qatar, la FIFA anunció que de cara al Mundial 2026, se repartirán un total de US$ 655.000.000 en premios para las selecciones participantes del evento.
Todas las selecciones, por el simple hecho de participar, recibirán US$ 1.500.000 como bono, lo que se le sumará a los premios que reciban según la fase en que queden eliminados.
Estos valores implican un incremento de casi el 50% respecto a lo que fue el Mundial pasado en el que Argentina se coronó como campeona.
A continuación repasamos lo que recibirá cada selección según su rendimiento en el Mundial:
- Campeón: US$ 50.000.000
- Subcampeón: US$ 33.000.000
- 3er puesto: US$ 29.000.000
- 4to puesto: US$ 27.000.000
- Eliminado en cuartos de final: US$ 19.000.000
- Eliminados en octavos de final: US$ 15.000.000
- Eliminados en dieciseisavos de final: US$ 11.000.000
- Eliminados en fase de grupos: US$ 9.000.000