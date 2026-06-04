Final: Peñarol pegó primero y se llevó un triunfo cómodo ante Aguada

Y el segundo cuarto mantuvo el impulso con Hogan ampliando su cuota anotadora ante una defensa permisiva, pero además tomando la marca de Sims, y junto con la captura de segundas pelotas en ataque, les permitió abrir nueve 33-24.

Cambiando a una zona y ataques rápidos liderados por Vidal, un 7-0 fue acortando diferencias (36-33), para luego irse al descanso con ventaja para Peñarol en cifras de 51-47.

Sacó la diferencia y ganó con autoridad

El tercer cuarto comenzó con los extranjeros del equipo de Leandro García Morales aprovechando pérdidas de su rival, malos tiros y sentenciando un rápido parcial de 11-0 y quince de distancia (62-47).

Minuto de tiempo para reorganizar para liderar una mejoría con Vidal y Sims que ayudaron a un 7-0 que acortó a ocho las diferencia. Pero Hogan estaba intratable, no solo para anotar donde era incontrolable, sino siendo líder defensivo para volver a abrir catorce (76-64).

Y los diez minutos finales empezaron con un 7-0 para los rojiverdes con Sims tomando protagonismo (76-71), pero respondido de inmediato con Serres, Cole y, por supuesto Hogan, para un 12-0 y diecisiete arriba (88-71).

El duelo entraba en calor tras una antideportiva de Zuvich sobre Rojas que debió dejar el partido y otra vez Vidal al liderazgo de la última reacción con un 9-0 para quedar a ocho (88-80), pero Cole manejando los tiempos se encargó de cerrar todo 99-82.

Skyler Hogan con 33 puntos, 7 rebotes y 5 asistencias fue la figura destaca del cotejo, acompañado de Norris Cole con 16 (6 asistencias) y Emiliano Serres también con 16 (10 rebotes). En Aguada sobresalieron Santiago Vidal con 19 unidades (9 asistencias) y Donald Sims con 20.

La segunda final será el próximo martes 9 de junio a las 21:15 horas en el Palacio Peñarol y la tercera . El viernes 12 en cancha de Aguada.