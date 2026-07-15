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Deportes Club Atlético Peñarol |

7 a favor y 4 abstenciones

Jorge Nirenberg electo nuevo Secretario General de Peñarol

Nirenberg asumirá el cargo tras la renuncia de Rodolofo Catino. Será la cuarta persona en ocupar el puesto de Secretario General durante la gestión de Ruglio.

Jorge Nirenberg electo nuevo Secretario General de Peñarol

Jorge Nirenberg electo nuevo Secretario General de Peñarol

 Enzo Santos / FocoUy
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El oficialismo y dos personas de la oposición apoyaron el nombramiento de Nirenberg, quien contó con los votos de Ignacio Ruglio, Alejandro González, Marcelo Solomita, Víctor Bedrossian, Gastón Diz, Santiago Sánchez y Edgardo Novick.

Por otro lado, Nicolás Ghizzo, Rodolfo Catino, Evaristo González y Guillermo Varela se abstuvieron.

Jorge Nirenberg será el cuatro Secretario General de Peñarol, tras las renuncias de Edgardo Novick, Evaristo González y Jorge Catino. Él ya había estado en ese puesto de manera interina en junio de 2023 tras la renuncia de González.

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