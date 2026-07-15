Este martes en el Consejo Directivo de Peñarol, se llevó a cabo la votación para elegir quien sería el reemplazo de Rodolfo Catino, quien renunció como Secretario General en las últimas semanas. Con siete votos a favor y cuatro abstenciones, Jorge Nirenberg ocupará este puesto.
7 a favor y 4 abstenciones
Jorge Nirenberg electo nuevo Secretario General de Peñarol
Nirenberg asumirá el cargo tras la renuncia de Rodolofo Catino. Será la cuarta persona en ocupar el puesto de Secretario General durante la gestión de Ruglio.