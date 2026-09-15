En las últimas horas, trascendió la noticia de que un futbolista que integra el proceso de la selección uruguaya sub 20 no pudo viajar a los Juegos Odesur, luego de haber recibido un impacto con munición no letal durante el partido clásico que le provocó lesiones.
Represión policial
Futbolista de 18 años no pudo viajar a los Juegos Odesur tras recibir una bala de goma durante el clásico
El abogado, Rodrigo Rey, contó que el futbolista debió ser internado tres veces en la semana tras sufrir convulsiones, debido al impacto con munición no letal.