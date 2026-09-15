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Deportes futbolista | Juegos Odesur | selección uruguaya

Represión policial

Futbolista de 18 años no pudo viajar a los Juegos Odesur tras recibir una bala de goma durante el clásico

El abogado, Rodrigo Rey, contó que el futbolista debió ser internado tres veces en la semana tras sufrir convulsiones, debido al impacto con munición no letal.

Futbolista de 18 años no pudo viajar a los Juegos Odesur.

Futbolista de 18 años no pudo viajar a los Juegos Odesur.

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En las últimas horas, trascendió la noticia de que un futbolista que integra el proceso de la selección uruguaya sub 20 no pudo viajar a los Juegos Odesur, luego de haber recibido un impacto con munición no letal durante el partido clásico que le provocó lesiones.

La información fue divulgada por El Observador y confirmada por Caras y Caretas con el abogado del futbolista, Rodrigo Rey. Relató que el mismo se encontraba entre las tribunas Cataldi y Damiani cuando fue alcanzado por un disparo no letal, que le provocó convulsiones durante la semana en dónde debió ser internado “en tres ocasiones”.

“Es importante destacar que la ubicación de él, donde estaba él exactamente, era con las personas que desde todas las imágenes posibles se visualiza claramente que no participan de ningún incidente. Es en la puerta donde justamente no se produjo ningún incidente, y el impacto de munición no letal lo alcanza igual”, señaló Rey al citado medio.

Esta situación llevó a que el futbolista, que recién había cumplido los 18 años, no pudiera ser parte de la selección uruguaya sub 20 que disputa los Juegos Odesur. “Anímicamente está destruido”, subrayó Rodrigo Rey.

¿Por qué aún no se formalizó la denuncia?

Rodrigo Rey, explicó a El Observador, que aún no se formalizó una denuncia por este hecho porque su prioridad es la recuperación del joven. En ese marco, relató que el futbolista quiere ser parte del proceso por lo que aguardarán su recuperación para seguir adelante con el caso.

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