Freddy García se reunió con Alonso buscando retomar el diálogo entre Peñarol y AUF

En ese sentido, García marcó diferencias con la conducción actual del club y consideró que Peñarol debe recuperar espacios de participación en las decisiones que involucran al fútbol uruguayo. “Estar acá es un ejemplo de lo que queremos hacer: que nos respeten porque también respetamos, tender puentes, participar e integrar es fundamental”, señaló.

“No se pueden tomar decisiones estando afuera”, sostuvo. Según explicó, el relacionamiento no debe limitarse a la AUF, sino que también debe incluir a las demás instituciones. “Hay que dialogar no solamente con Ignacio Alonso, sino también con los clubes, que son los principales actores de esta película”, agregó.

Recuperar los vínculos

Como uno de los aspectos que considera necesario modificar, García afirmó que Peñarol debe fortalecer el vínculo con los representantes de las demás instituciones y participar de las instancias previas a las votaciones. “Una de las cosas importantes que surgió en la reunión es que Peñarol no conoce a los delegados de los otros clubes, no mantiene reuniones con ellos ni participa de las decisiones antes de las votaciones. Eso tiene que cambiar y por eso estoy acá”, sostuvo.

El candidato también vinculó esa estrategia de relacionamiento con su visión sobre la gestión institucional y los intereses del club. “La prioridad tiene que ser el Club Atlético Peñarol y no ninguna empresa privada”, afirmó, en referencia al modelo de gestión que, a su entender, se ha desarrollado durante los últimos seis años en favor de una empresa de derechos televisivos.

Balance del encuentro con Alonso

García destacó la disposición al diálogo y la posibilidad de plantear una forma diferente de relacionamiento para el futuro. “Me llevo muchas cosas positivas, principalmente la posibilidad de marcar que el lineamiento a futuro es totalmente diferente. Me llevo el respeto y el tiempo, que es lo más valioso que tienen las personas: que tomen en cuenta nuestra palabra y nos dediquen su tiempo”, expresó.

Para el candidato, la integración debe sustituir la confrontación como forma de vincularse con los distintos actores del fútbol. “Entienden que el camino a futuro es la integración y que ya no es más la confrontación. La confrontación no funcionó, la gente no la quiere y a mí no me sirve”, afirmó.

Finalmente, García resumió su valoración de la reunión en dos conceptos que considera centrales para su propuesta de conducción: el tiempo y el respeto. “Me llevo lo mejor que tiene el hombre: el tiempo y el respeto, algo que, a mi entender, quienes hoy están al frente de Peñarol no han logrado”, concluyó.