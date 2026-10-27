Gobierno de EEUU entregará visas a Flávio Bolsonaro y su familia

Por su parte, la Policía Federal señaló que estaba verificando los puestos de control migratorio para determinar si Flávio Bolsonaro salió del país.

Hacia EEUU

La agencia Reuters citando a dos fuentes anónimas afirmó que Bolsonaro abandonó el país con destino a EEUU.

Un asesor de Eduardo Bolsonaro, hermano de Flávio, le dijo a BBC Mundo que el senador llegó a EEUU, pero no ofreció más detalles.

Además, la BBC consultó al equipo del senador y el Departamento de Estado sobre este asunto, pero no ha obtenido respuesta.

La fuga se produjo luego de cumplido el plazo de 24 horas decretado por la justicia el lunes para que entregara su pasaporte, en el marco de una investigación en su contra por blanqueo de dinero y evasión de divisas.

En la mañana del martes, circularon versiones no confirmadas en la prensa de que Bolsonaro había ingresado a Argentina.

El gobierno de Milei informó que no existe registro de una entrada oficial del senador al país a través de un puesto de control migratorio.

(Con información de Sputnik y BBC Mundo)