Gobierno de EEUU entregará visas a Flávio Bolsonaro y su familia

En medio de la incertidumbre sobre el paradero del excandidato presidencial Flávio Bolsonaro, un portavoz de la Casa Blanca dijo el martes a la agencia RIA Novosti que EEUU entregará visas a Bolsonaro y su familia para ingresar al país.
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"El Departamento de Estado emitirá visas a Flávio Bolsonaro y su familia y les permitirá ingresar a EEUU", afirmó el Gobierno estadounidense.
Más temprano el martes, el candidato de ultraderecha, que fue derrotado el domingo en las elecciones por el presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, huyó de su país.Una fuente consultada por BBC News Brasil, bajo condición de anonimato, informó que los pasaportes de Bolsonaro —incluido su pasaporte oficial, obtenido por su condición de senador de la República— fueron cancelados.
Por su parte, la Policía Federal señaló que estaba verificando los puestos de control migratorio para determinar si Flávio Bolsonaro salió del país.
Hacia EEUU
La agencia Reuters citando a dos fuentes anónimas afirmó que Bolsonaro abandonó el país con destino a EEUU.
Un asesor de Eduardo Bolsonaro, hermano de Flávio, le dijo a BBC Mundo que el senador llegó a EEUU, pero no ofreció más detalles.
Además, la BBC consultó al equipo del senador y el Departamento de Estado sobre este asunto, pero no ha obtenido respuesta.
La fuga se produjo luego de cumplido el plazo de 24 horas decretado por la justicia el lunes para que entregara su pasaporte, en el marco de una investigación en su contra por blanqueo de dinero y evasión de divisas.
En la mañana del martes, circularon versiones no confirmadas en la prensa de que Bolsonaro había ingresado a Argentina.
El gobierno de Milei informó que no existe registro de una entrada oficial del senador al país a través de un puesto de control migratorio.
(Con información de Sputnik y BBC Mundo)