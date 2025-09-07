Ganó Nacional: con dos goles del Diente y uno de Maxi López aplastó a Racing 3 a 0

Con goles de Nicolás "Diente" López por dos y Maxi Ramos, Nacional derrota por 2 a 0 a Racing en el Gran Parque Central. Tricolores y cerveceros disputan la sexta fecha del Torneo Clausura del fútbol uruguayo, en un encuentro en donde los primeros, pese a encabezar la Tabla Anual, tienen la obligación de ganar para seguir sumando puntos en el campeonato.