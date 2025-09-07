Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Nacional | Gran Parque Central | Clausura

sexta fecha

Ganó Nacional: con dos goles del Diente y uno de Maxi López aplastó a Racing 3 a 0

Nacional, pase a encabezar la Tabla Anual, necesitaba ese triunfo para acumular tres puntos y seguir a la expectativa en el Clausura.

Nacional por un triunfo en su casa.

 Foto: Dante Fernandez / FocoUy
Con goles de Nicolás "Diente" López por dos y Maxi Ramos, Nacional derrota por 2 a 0 a Racing en el Gran Parque Central. Tricolores y cerveceros disputan la sexta fecha del Torneo Clausura del fútbol uruguayo, en un encuentro en donde los primeros, pese a encabezar la Tabla Anual, tienen la obligación de ganar para seguir sumando puntos en el campeonato.

Durante el primer tiempo se vio un solo equipo en la cancha: Nacional. Mientras tanto, Racing no acertaba una pelota; un equipo sin marca ni rebeldía.

El segundo tiempo volvió a mostrar un panorama similar al primero. Y a los 53 minutos el Diente López puso el tercero para los bolsos.

NACIONAL:

Ignacio Suárez, Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Millán, Diego Romero, Christian Oliva, Luciano Boggio, Lucas Villalba, Nicolás Lodeiro, Nicolás López y Maximiliano Gómez.

Director técnico: Pablo Peirano.

Suplentes: Federico Bonilla, Paolo Calione, Hayen Palacios, Juan Pablo Patiño, Lucas Rodríguez, Mauricio Pereyra, Rómulo Otero, Bruno Arady, Exequiel Mereles y Gonzalo Carneiro.

RACING:

Lautaro Amadé, Guillermo Cotugno, Gastón Bueno, Felipe Álvarez, Martín Ferreira, Thiago Espinosa, Yonathan Rodríguez, Juan Bosca, Bautista Tomatis, Esteban Da Silva y Hugo Silveira.

Director técnico: Cristian Chambian.

Suplentes: Facundo Machado, Maximiliano Pinela, Diego Cheuquepal, José Varela, David Alfaro, Augusto Scarone, Iván Manzur, Francisco Havranek, Franco Suárez y Alejandro Severo.

Jueces: Gustavo Tejera acompañado por Carlos Barreiro, Daiana Fernández y Leandro Lasso en cancha. En el VAR estarán Leodán González y Javier Irazoqui.

