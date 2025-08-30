Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Nacional | River Plate | Maximiliano Gómez

No tiren manteca al techo

Nacional tenía que ganar y ganó: 3 a 0 ante el colista River Plate

Por Redacción Caras y Caretas

Nacional tenía que ganar y lo hizo, no logró mucho más que eso. Fue 3 a 0 ante el colista River Plate que se le plantó mientras le dio el oxígeno pero terminó claudicando ante las individualidades de un tricolor que, con muy poco, le alcanzó para ser más que su rival.

La hinchada del Bolso quedó más conforme con el resultado que con el rendimiento de un equipo que tuvo algunas actuaciones destacadas pero sigue sin mostrarse sólido y equilibrado. El partido se jugó en el Parque Saroldi por la quinta fecha del torneo Clausura y los goles fueron anotados por Julián Millán, Maximiliano Gómez y Nicolás López.

River continúa hundido

El partido se jugó con el arbitraje de Andrés Matonte (Jonathan Fuentes en el VAR), y era un partido muy pesado para ambos equipos ya que el tricolor venía de dejar puntos en el empate a cero contra Boston River y no podía seguir dejando unidades en el camino sobre todo pensando en la Anual a tan poco del final de la temporada.

Para los darseneros era una buena oportunidad para levantar cabeza ya que están hundidos en la última posición de todas las tablas y les apremia el descenso.

Sin desplegar un buen juego, Nacional logró ampliar a siete la diferencia en la Anual ante Peñarol que jugará este domingo con Racing. River quedó cada vez más complicado y el descenso es un fantasma que lo apremia.

