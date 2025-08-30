Nacional tenía que ganar y lo hizo, no logró mucho más que eso. Fue 3 a 0 ante el colista River Plate que se le plantó mientras le dio el oxígeno pero terminó claudicando ante las individualidades de un tricolor que, con muy poco, le alcanzó para ser más que su rival.
No tiren manteca al techo
Nacional tenía que ganar y ganó: 3 a 0 ante el colista River Plate
