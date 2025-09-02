Peñarol nuevo líder del Clausura: ¿Cómo están las posiciones del Campeonato Uruguayo?

Wanderers sumó su primer triunfo en este Torneo Clausura, lo hizo como visitante en Melo. Este triunfo repercute en la tabla de posiciones ya que Cerro Largo dejó pasar la posibilidad de quedar como único líder, lugar que empezó a ocupar Peñarol.
En cuanto a lo que fue la quinta fecha del Clausura, lo más destacado son las goleadas de Peñarol ante Racing y la contundente victoria de Nacional ante River Plate. El tricolor continúa en lo más alto de la Anual a cuatro de su perseguidor más cercano, que es Peñarol.
En la acumulado, quien sigue de cerca a los dos grandes es Juventud de Las Piedras, que derrotó a Cerro y está a un punto del carbonero. Además, la gran victoria de Liverpool en un duelo directo ante Defensor Sporting, le permite dar un gran paso en su afán por llegar a la Libertadores. Racing atraviesa un duro momento (tres derrotas al hilo) y Boston River se le acercó en la tabla.
En lo referido a la tabla de los promedios, River Plate prácticamente sentenció su descenso. Miramar Misiones consiguió tres puntos de oro para acercarse a Progreso que también dejó puntos en el camino. Una nueva derrota de Plaza Colonia, deja al patablanca en la puerta de la zona roja junto con Cerro.
Resultados
- Liverpool 2-0 Defensor Sporting
- River Plate 0-3 Nacional
- Plaza Colonia 2-4 MC Torque
- Danubio 2-3 Miramar Misiones
- Juventud de Las Piedras 1-0 Cerro
- Racing 1-4 Peñarol
- Boston River 2-1 Progreso
- Cerro Largo 0-1 Wanderers
Posiciones Clausura
- Peñarol - 12
- Boston River - 11
- MC Torque - 10
- Cerro Largo - 10
- Liverpool - 10
- Juventud de Las Piedras - 9
- Defensor Sporting - 9
- Nacional - 7
- Cerro - 7
- Miramar Misiones - 7
- Racing - 6
- Danubio - 4
- Wanderers - 4
- Progreso - 3
- Plaza Colonia - 1
- River Plate - 1
Posiciones Campeonato Uruguayo
Tabla Anual
- Nacional - 59
- Peñarol - 55
- Juventud de Las Piedras - 54
- Liverpool - 50
- Defensor Sporting - 47
- Racing - 42
- Boston River - 40
- Cerro Largo - 34 (-1)
- MC Torque - 32
- Cerro - 29
- Plaza Colonia - 28
- Danubio - 26
- Wanderers - 25 (-1)
- Progreso - 24
- Miramar Misiones - 23
- River Plate - 16
Descenso: River Plate 0.875, Miramar Misiones 0.984, Progreso 1.000, Plaza Colonia 1.037, Cerro 1.062, Torque 1.185, Wanderers 1.188.