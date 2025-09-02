Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes Clausura | Peñarol | Nacional

Cambio arriba

Peñarol nuevo líder del Clausura: ¿Cómo están las posiciones del Campeonato Uruguayo?

Nacional continúa con la ventaja de cuatro unidades sobre Peñarol en la tabla acumulada. River Plate volvió a perder y su descenso está prácticamente definido.

Peñarol nuevo líder del Clausura.

Peñarol nuevo líder del Clausura.

 Foto: Dante Fernández / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Wanderers sumó su primer triunfo en este Torneo Clausura, lo hizo como visitante en Melo. Este triunfo repercute en la tabla de posiciones ya que Cerro Largo dejó pasar la posibilidad de quedar como único líder, lugar que empezó a ocupar Peñarol.

En la acumulado, quien sigue de cerca a los dos grandes es Juventud de Las Piedras, que derrotó a Cerro y está a un punto del carbonero. Además, la gran victoria de Liverpool en un duelo directo ante Defensor Sporting, le permite dar un gran paso en su afán por llegar a la Libertadores. Racing atraviesa un duro momento (tres derrotas al hilo) y Boston River se le acercó en la tabla.

En lo referido a la tabla de los promedios, River Plate prácticamente sentenció su descenso. Miramar Misiones consiguió tres puntos de oro para acercarse a Progreso que también dejó puntos en el camino. Una nueva derrota de Plaza Colonia, deja al patablanca en la puerta de la zona roja junto con Cerro.

Resultados

  • Liverpool 2-0 Defensor Sporting
  • River Plate 0-3 Nacional
  • Plaza Colonia 2-4 MC Torque
  • Danubio 2-3 Miramar Misiones
  • Juventud de Las Piedras 1-0 Cerro
  • Racing 1-4 Peñarol
  • Boston River 2-1 Progreso
  • Cerro Largo 0-1 Wanderers

Posiciones Clausura

  1. Peñarol - 12
  2. Boston River - 11
  3. MC Torque - 10
  4. Cerro Largo - 10
  5. Liverpool - 10
  6. Juventud de Las Piedras - 9
  7. Defensor Sporting - 9
  8. Nacional - 7
  9. Cerro - 7
  10. Miramar Misiones - 7
  11. Racing - 6
  12. Danubio - 4
  13. Wanderers - 4
  14. Progreso - 3
  15. Plaza Colonia - 1
  16. River Plate - 1

Posiciones Campeonato Uruguayo

Tabla Anual

  1. Nacional - 59
  2. Peñarol - 55
  3. Juventud de Las Piedras - 54
  4. Liverpool - 50
  5. Defensor Sporting - 47
  6. Racing - 42
  7. Boston River - 40
  8. Cerro Largo - 34 (-1)
  9. MC Torque - 32
  10. Cerro - 29
  11. Plaza Colonia - 28
  12. Danubio - 26
  13. Wanderers - 25 (-1)
  14. Progreso - 24
  15. Miramar Misiones - 23
  16. River Plate - 16

Descenso: River Plate 0.875, Miramar Misiones 0.984, Progreso 1.000, Plaza Colonia 1.037, Cerro 1.062, Torque 1.185, Wanderers 1.188.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar