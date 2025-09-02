Peñarol nuevo líder del Clausura: ¿Cómo están las posiciones del Campeonato Uruguayo?

En la acumulado, quien sigue de cerca a los dos grandes es Juventud de Las Piedras, que derrotó a Cerro y está a un punto del carbonero. Además, la gran victoria de Liverpool en un duelo directo ante Defensor Sporting, le permite dar un gran paso en su afán por llegar a la Libertadores. Racing atraviesa un duro momento (tres derrotas al hilo) y Boston River se le acercó en la tabla.