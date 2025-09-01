Nacional y una victoria necesaria que lo deja a la expectativa

La victoria siempre es necesaria

También se refirió al partido y a la salida de Nicolás López en el segundo tiempo. "En Nacional la victoria siempre es necesaria. Todo el tiempo. Pero nosotros, nos enfocamos mucho en el trabajo, en el día a día, en seguir construyendo y seguir mejorando. Hay veces que las cosas no salen tan redondas, y otras son como hoy que salió bien. Nosotros estamos enfocados en el trabajo y en seguir mejorando, y en mirar para adelante".

Y continuó: "Consideré que era necesario sacar a Nicolás (López). Hizo el gol que le vino muy bien, y no hay nada en particular. Se enojó porque las opciones de gol, que él siempre convierte, las tenía en la cabeza. Cuando lo hizo se sacó la bronca. Tiene esa forma de ser y de competir. Él crea las opciones que tiene, las quiere convertir, y cuando no le sucede, vuelve a intentar, y reacciona de esa manera. De tanto intentar, hizo un gol de un ángulo bastante difíci".

Finalmente, el entrenador habló sobre la situación de Gonzalo Carneiro que hace 3 semanas no es tenido en cuenta por una lesión. "Hoy trabajó. En estos dos o tres días para atrás trabajó con el grupo normal, después de dos semanas diferenciado. El lunes va a empezar una semana más larga, normal. Esperemos contar con él. Tiene una contusión en el dedo. Jugó un partido con una inflamación cuando entró. Tenía una molestia grande que no le permitía hacer fútbol. Se recuperó y ya entrenó normal. Esperamos contar con él, que tenga una semana tipo, para después tomar la decisión si lo necesitamos", cerró.