Gastón Ramírez estalló contra la dirigencia de Peñarol y reveló "mentiras"

Sin embargo, el jugador no ocultó su descontento con la dirigencia del club, especialmente con el presidente Ignacio Ruglio. “Ruglio me llamó para verme y no nos vimos. Diego Aguirre fue el único que me quiso en Peñarol; Ruglio nunca me quiso y le dolió que me haya ido tan bien. Me molesta que le mientan a la gente”, declaró.