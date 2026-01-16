Getafe se tiñe de celeste y anunció a dos uruguayos

"Hablé con Mauro Arambarri, y me dijo que no lo dude ni un segundo, que es espectacular que venga para acá y le hice caso", aseguró Sebastián Boselli.

Satriano y su primera experiencia en España

El otro que arribará al Getafe, es el delantero Martín Satriano, quien llegará a préstamo proveniente del Olympique de Lyon de la Primera División de Francia.

A diferencia de Boselli, el delantero de 24 años surgido en Nacional, llega con una amplia trayectoria en el fútbol europeo. Durante su carrera vistió las camisetas de Inter de Milán y Empoli en Italia, y las de Stade Brestois, Lens y Olympique de Lyon en Francia.

"Estoy muy feliz de estar acá y no veo la hora de estar con ustedes en la cancha. Vamo' arriba azulones", dijo Satriano en un video publicado en la cuenta oficial del club.