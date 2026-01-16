Getafe se tiñe de celeste y anunció a dos uruguayos

Época de movimiento para los futbolistas uruguayos en todas partes del mundo. Esta vez, quien anunció la incorporación de dos jugadores celestes fue el Getafe, club que milita en la Primera División de España. Sebastián Boselli y Martín Satriano llegan para compartir plantel con Mauro Arambarri.
Luego de consagrarse campeón del mundo con la selección sub 20, y tras los muy buenos minutos en Defensor Sporting, Sebastián Boselli fue adquirido por River Plate de Argentina. El zaguero fue cedido a préstamo a Estudiantes de La Plata, dónde los muy buenos minutos lo llevaron a volver al millonario.
Pero en River Plate no logró afianzarse por lo que se le buscó salida, y llegó al equipo español. Será la primera experiencia para el uruguayo de 22 años en el fútbol europeo.
"Hablé con Mauro Arambarri, y me dijo que no lo dude ni un segundo, que es espectacular que venga para acá y le hice caso", aseguró Sebastián Boselli.
Satriano y su primera experiencia en España
El otro que arribará al Getafe, es el delantero Martín Satriano, quien llegará a préstamo proveniente del Olympique de Lyon de la Primera División de Francia.
A diferencia de Boselli, el delantero de 24 años surgido en Nacional, llega con una amplia trayectoria en el fútbol europeo. Durante su carrera vistió las camisetas de Inter de Milán y Empoli en Italia, y las de Stade Brestois, Lens y Olympique de Lyon en Francia.
"Estoy muy feliz de estar acá y no veo la hora de estar con ustedes en la cancha. Vamo' arriba azulones", dijo Satriano en un video publicado en la cuenta oficial del club.