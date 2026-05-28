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Sociedad adolescente | bebé | Inisa

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Imputaron a adolescente por matar a amigo de padre de bebé asesinado en Colón

Adolescente fue imputado por matar un joven de 23 años que era amigo del padre del bebé de un año en asesinado en Colón, caso por el que también lo investigan.

Adolescente de 16 años irá a un centro del Inisa por 150 días tras ser imputado por homicidio. &nbsp;

Adolescente de 16 años irá a un centro del Inisa por 150 días tras ser imputado por homicidio.

 
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Por Redacción Caras y Caretas

La Fiscalía de Adolescentes de 3er Turno, a cargo de los fiscales Raúl Iglesias y Adriana Rocha, logró imputar a un adolescente de 16 años por el homicidio de un joven de 23 años, amigo del padre de un bebé de un año asesinado el pasado 27 de abril en el barrio Colón, caso por el cual también es investigado.

La formalización de la investigación determinó que el menor cometió un delito de homicidio, agravado por la premeditación, por lo que el adolescente deberá estar internado en dependencias del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) por un plazo de 150 días, como medida cautelar, comunicó el Ministerio Público.

En tanto, la Fiscalía de Adolescentes de 2° Turno continúa con la investigación sobre la posible vinculación del menor con el homicidio del bebé de un año en Colón, que fue en la misma esquina que la del joven de 23 años.

Por ese caso, se espera que el adolescente declare en las próximas horas ante la Fiscalía.

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