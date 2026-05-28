Imputaron a adolescente por matar a amigo de padre de bebé asesinado en Colón

La Fiscalía de Adolescentes de 3er Turno, a cargo de los fiscales Raúl Iglesias y Adriana Rocha, logró imputar a un adolescente de 16 años por el homicidio de un joven de 23 años, amigo del padre de un bebé de un año asesinado el pasado 27 de abril en el barrio Colón, caso por el cual también es investigado.