Lo que debía ser una tarde de alivio y festejo para Central Español terminó en un episodio que dejó atónitos a todos los televidentes y espectadores. Pese a que el conjunto palermitano logró romper una racha de cinco partidos sin ganar al vencer 2-1 a Deportivo Maldonado, el protagonismo se lo robó Emiliano Márquez, golero suplente del local, quien protagonizó un altercado en la tribuna.
Fútbol uruguayo
Golero suplente de Central Español: lo insultaron y se metió a la tribuna a pelear con un excompañero
Triunfo y escándalo: Central Español venció 2-1 a Deportivo Maldonado, pero su golero suplente fue expulsado y terminó en la tribuna para pelearse con otro jugador.