Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes Central Español | golero | Márquez

Fútbol uruguayo

Golero suplente de Central Español: lo insultaron y se metió a la tribuna a pelear con un excompañero

Triunfo y escándalo: Central Español venció 2-1 a Deportivo Maldonado, pero su golero suplente fue expulsado y terminó en la tribuna para pelearse con otro jugador.

Golero de Central Español

Golero de Central Español
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Lo que debía ser una tarde de alivio y festejo para Central Español terminó en un episodio que dejó atónitos a todos los televidentes y espectadores. Pese a que el conjunto palermitano logró romper una racha de cinco partidos sin ganar al vencer 2-1 a Deportivo Maldonado, el protagonismo se lo robó Emiliano Márquez, golero suplente del local, quien protagonizó un altercado en la tribuna.

Un desenlace fuera de control

El partido transitaba sus minutos finales cuando la tensión estalló fuera de la cancha. Márquez recibió la tarjeta roja de manos del árbitro, sin que recibiera una explicación por parte del arbitro según sus declaraciones en Carve Deportiva. Sin embargo, lejos de retirarse a los vestuarios, el guardameta reaccionó ante las provocaciones de un espectador ubicado detrás del alambrado.

En un hecho sin precedentes en la jornada, Márquez abrió la reja de acceso, se infiltró en la tribuna para enfrentarse a golpes de puño con un jugador de Deportivo Maldonado. El personal de seguridad y sus propios compañeros tuvieron que intervenir para frenar la gresca y retirar al futbolista del área de gradas. Tras varios minutos de incertidumbre y nerviosismo, la situación logró controlarse para permitir la finalización del encuentro.

De acuerdo a las explicaciones dadas por el arquero su reacción se debió a que el jugador del "depor" le hizo una provocación respecto a la muerte de su hermano, quien había perdido la vida por razones "vinculadas a salud mental" según relató el futbolista en el mencionado medio:

"A los 13 años tuve una pérdida de un hermano por temas de salud mental. Compartí plantel en las selecciones juveniles con un jugador de Deportivo Maldonado que ayer me recuerda esa situación con malas intenciones. Se ve la forma en que me lo grita. Yo reacciono de mala manera".

Embed

Temas

Te puede interesar