Golero suplente de Central Español: lo insultaron y se metió a la tribuna a pelear con un excompañero

De acuerdo a las explicaciones dadas por el arquero su reacción se debió a que el jugador del "depor" le hizo una provocación respecto a la muerte de su hermano, quien había perdido la vida por razones "vinculadas a salud mental" según relató el futbolista en el mencionado medio:

"A los 13 años tuve una pérdida de un hermano por temas de salud mental. Compartí plantel en las selecciones juveniles con un jugador de Deportivo Maldonado que ayer me recuerda esa situación con malas intenciones. Se ve la forma en que me lo grita. Yo reacciono de mala manera".