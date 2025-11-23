Gonzalo Pérez, el polifuncional que ganó la Copa Sudamericana y sueña con vestir la celeste de Uruguay

Sin embargo, desde que llegó a Lanús, el futbolista se ha tenido que adaptar a toda clase de roles y siempre pudo cumplir de buena forma. En una entrevista reciente en DSports Radio 103.1, Perez dijo que cuando Ricardo Zielinski tomó el cargo de DT lo colocó como número 5 y se adaptó bien.

Luego, con el arribo del actual entrenador, Mauricio Pellegrino, debió cubrir el puesto de lateral derecho tras la venta de Juan Cáceres. “Mauricio me lo comentó y me decía que le gustaba cómo podía jugar ahí y yo, con tal de jugar, estaba disponible. Me fue gustando, fui adquiriendo experiencia a medida que iban pasando los partidos y hoy por hoy me siento muy cómodo en esa posición”, contó el uruguayo.

En lo que va de 2025, el ex Liverpool disputó 35 partidos oficiales con Lanús entre todas las competencias, 30 de ellos como titular. Afianzado como lateral derecho bajo las órdenes de Pellegrino, se da una curiosidad en el equipo y es que el también uruguayo, Armando Méndez, suele ser quien ingresa por él cuando Pérez es sustituido.

Selección de Uruguay

“Como cualquier uruguayo sueño vestir la camiseta de la Selección en cualquier torneo. La posibilidad de la sub 20 quedó relegada por la pandemia (en el 2021 no se jugaron torneos juveniles), pero sí me gustaría jugar algún campeonato importante como un Mundial, Copa América o unas Eliminatorias, sería un sueño”, contó Pérez a ESPN en 2023.

Además, confesó que siempre había tenido a Diego Godín como gran referente, y entre los extranjeros destacó a Sergio Ramos y a Cristian “Cuti” Romero.