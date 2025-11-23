Israel asesinó a alto mando militar de Hizbulá durante ataque en el Líbano

El movimiento libanés Hizbulá confirmó la muerte del alto mando Haytham Ali Tabatabai como consecuencia de los ataques de la Fuerza Aérea de Israel contra los suburbios del sur de Beirut, según un comunicado emitido por el movimiento este domingo.
La aviación israelí lanzó más temprano ataques con misiles contra un edificio residencial en los suburbios del sur de la capital libanesa, lo que provocó la muerte de cinco personas y dejó 28 heridos.
"Con orgullo y honor, Hizbulá informa a los partidarios de la resistencia y a nuestro pueblo libanés de la muerte del alto mando y desinteresado comandante Haytham Ali Tabatabai, que cayó en nombre del Líbano y su pueblo como consecuencia del traicionero ataque israelí contra la zona de Haret Hreik, en los suburbios del sur de Beirut", señala el comunicado.
Israel se justifica
Más tempano, la portavocía militar israelí ya confirmó la muerte del jefe militar de Hizbulá, Haytham Ali Tabatabai, en un ataque aéreo perpetrado en Beirut.
"Tabatabai era un veterano y miembro clave de la organización terrorista tras unirse a sus filas en la década de 1980 y ocupar varios puestos de responsabilidad, incluyendo el de comandante de la Fuerza de élite Radwan y jefe de las operaciones de Hizbulá en Siria", afirmó la portavocía militar israelí.
Durante la guerra, el Ejército señaló que Tabatabai fue nombrado jefe de la división de operaciones de Hizbulá, responsable de "consolidar el panorama de la situación y el aumento de fuerzas de la organización".
A finales de 2024, tras la muerte de la mayor parte de los líderes de Hizbulá, "se desempeñó efectivamente como el responsable de gestionar la lucha contra Israel", según las FDI.
"Por sus violaciones de la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU y de los acuerdos de alto el fuego de 2024, así como a la amenaza que representaba para Israel y la estabilidad regional", detalló el comunicado israelí refiriéndose a los motivos por los que el Ejército israelí mató al jefe militar de Hizbulá.
El comunicado añadió: "Israel no permitirá que Hizbulá reconstruya su capacidad militar y vuelva a amenazar la seguridad de Israel y sus ciudadanos. Las acciones agresivas de la organización constituyen una clara violación de las obligaciones y acuerdos internacionales".
(Sputnik)