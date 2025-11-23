El ente cifró en torno a 1.320 las bajas que el Ejército ucraniano sufrió en la zona de la operación militar especial en el último día.

Más de una tercera parte de estas bajas, 435, fueron resultado de operaciones del grupo de tropas Centro que sigue eliminando las bolsas de resistencia en varias áreas de la ciudad de Pokrovsk (Krasnoarméisk (RPD) y continúa las operaciones de limpieza en Róvnoe.

Adicionalmente, el grupo Este causó 225 bajas al enemigo durante la última jornada; el grupo Sur, otras 225; el grupo Oeste, 220; el grupo Norte, 140; y el grupo Dniéper, 75.

Pérdidas en aumento

Las pérdidas de material bélico del lado de Ucrania en el último día incluyen dos carros de combate, 18 blindados, seis piezas de artillería, 74 vehículos militares, 25 estaciones de guerra electrónica, 10 almacenes de municiones, material y combustible, así como 140 drones.

Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 una operación militar especial en Ucrania, cuyos objetivos, según el presidente Vladímir Putin, son proteger a la población de "un genocidio por parte del régimen de Kiev" y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) hacia el este.

(Sputnik)