El técnico de Nacional, Jadson Viera, va perfilando el once para el duelo clásico por la primera final del Campeonato Uruguayo a jugarse en el Campeón del Siglo. El entrenador no tendría dudas en el once inicial. Después de probar algunas variantes entre semana, es casi un hecho que solo realizará un cambio en relación al equipo que empató en el estadio Franzini ante Defensor Sporting por la última fecha del Clausura. Diego Romero, clave en el partido ante los violetas, volverá a la titularidad.
Final
Nacional: Viera con el once confirmado y a Gómez no lo saca nadie
Pese a no poder trabajar con normalidad durante la semana por un estado gripal, Maxi Gómez será titular en Nacional.