Nacional: Viera con el once confirmado y a Gómez no lo saca nadie

En el medio, Viera trabajó con tres volantes buscando frenar a Peñarol en esa zona del campo. Lucas Villalba, Christian Oliva y Luciano Boggio serán titulares, mientras que por izquierda estaría Juan Cruz de los Santos.

Más adelantados completarían Nicolás López y Maximiliano Gómez, que a pesar de un estado febril que no le permitió trabajar a la par de sus compañeros, nada lo sacará del clásico. Ambos son las dos grandes apuestas ganadoras que tienen los albos en su plantel.

De esta forma, el once que se proyecta sería con: Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Millán, Diego Romero; Lucas Rodríguez, Cristhian Oliva, Luciano Boggio, Juan Cruz de los Santos; Nicolás López y Maxi Gómez.

Banderazo en el Parque Central

Como ya es sabido desde hace días, ese sábado los hinchas e Nacional realizarán un banderazo de apoyo a los jugadores en el Gran Parque Central. Los parciales que quieran concurrir al escenario tricolor tendrán que sacar su entrada gratuita. Habrá sorteos para acompañar a la delegación en partidos del expterior en la próxima Copa Libertadores de América y se espera una gran fiesta en La Blanqueada.