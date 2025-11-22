Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Nacional | Maximiliano Gómez | Campeonato Uruguayo

Final

Nacional: Viera con el once confirmado y a Gómez no lo saca nadie

Pese a no poder trabajar con normalidad durante la semana por un estado gripal, Maxi Gómez será titular en Nacional.

El técnico de Nacional, Jadson Viera.

Por Gastón García

El técnico de Nacional, Jadson Viera, va perfilando el once para el duelo clásico por la primera final del Campeonato Uruguayo a jugarse en el Campeón del Siglo. El entrenador no tendría dudas en el once inicial. Después de probar algunas variantes entre semana, es casi un hecho que solo realizará un cambio en relación al equipo que empató en el estadio Franzini ante Defensor Sporting por la última fecha del Clausura. Diego Romero, clave en el partido ante los violetas, volverá a la titularidad.

Luis Mejía, que estuvo en el plantel panameño que logró la clasificación mundialista, volvió derecho para ser titular en el arco.

En la línea de cuatro todo parece estar encaminado a la conformación habitual en este segundo semestre, es decir, con Ancheta, Coates y Millán, mientras que por el lateral izquierdo estaría Diego Romero en lugar de Nicolás Rodríguez.

En el medio, Viera trabajó con tres volantes buscando frenar a Peñarol en esa zona del campo. Lucas Villalba, Christian Oliva y Luciano Boggio serán titulares, mientras que por izquierda estaría Juan Cruz de los Santos.

Más adelantados completarían Nicolás López y Maximiliano Gómez, que a pesar de un estado febril que no le permitió trabajar a la par de sus compañeros, nada lo sacará del clásico. Ambos son las dos grandes apuestas ganadoras que tienen los albos en su plantel.

De esta forma, el once que se proyecta sería con: Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Millán, Diego Romero; Lucas Rodríguez, Cristhian Oliva, Luciano Boggio, Juan Cruz de los Santos; Nicolás López y Maxi Gómez.

Banderazo en el Parque Central

Como ya es sabido desde hace días, ese sábado los hinchas e Nacional realizarán un banderazo de apoyo a los jugadores en el Gran Parque Central. Los parciales que quieran concurrir al escenario tricolor tendrán que sacar su entrada gratuita. Habrá sorteos para acompañar a la delegación en partidos del expterior en la próxima Copa Libertadores de América y se espera una gran fiesta en La Blanqueada.

