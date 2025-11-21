A partir de los datos del Monitor Educativo correspondientes a los años 2024 y 2025, la Dirección General de Educación Técnico Profesional (DGETP- UTU) planifica propuestas educativas para alumnos que en algún momento interrumpieron sus estudios. La matrícula de la institución creció hasta 2019 y registró un descenso a partir de 2020.
Monitor Educativo
La UTU reformulará su propuesta de formación básica para estudiantes mayores de 14 años
