Sociedad UTU | estudiantes | formación

Monitor Educativo

La UTU reformulará su propuesta de formación básica para estudiantes mayores de 14 años

Dirección General de Educación Técnico Profesional (DGETP- UTU) planifica propuestas educativas para alumnos que en algún momento interrumpieron sus estudios.

UTU planifica nuevas propuestas educativas para alumnos que interrumpieron sus estudios.

 Sofia Torres / FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

A partir de los datos del Monitor Educativo correspondientes a los años 2024 y 2025, la Dirección General de Educación Técnico Profesional (DGETP- UTU) planifica propuestas educativas para alumnos que en algún momento interrumpieron sus estudios. La matrícula de la institución creció hasta 2019 y registró un descenso a partir de 2020.

Según el estudio, en 2025, UTU registró 101.205 matriculados y, de ese total, el 29% (28.687 estudiantes) cursa Educación Media Básica, el 51% (50.971) Educación Media Superior, el 18% (17.819) Educación Terciaria y el 2% (2.731) participa en programas de capacitación y formación profesional.

UTU 3.jpeg
La UTU ofrece 600 carreras o cursos cortos.

Caggiani: “No se puede mejorar si no se tiene información de calidad”

El presidente de Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Pablo Caggiani, valoró los datos presentados como una herramienta de relevancia para conocer el funcionamiento de las propuestas y cómo se comportan los estudiantes en lo académico y en su asistencia.

No se puede mejorar si no se tiene información de calidad”, subrayó el jerarca.

El documento expresa que, pese al crecimiento sostenido de UTU entre 2008 y 2025, la Educación Básica refleja una tendencia a la baja en los últimos años. Tras alcanzar 38.630 estudiantes en 2019, la matrícula comenzó a descender a partir de 2020, con 28.687 en 2025.

Nuevas propuestas educativas para estudiantes que no estaban participando o interrumpieron su trayectoria académica.

Por esta razón, la titular de la Dirección General de Educación Técnico Profesional, Virginia Verderese, expresó que se planifican nuevas propuestas educativas en Formación Básica Profesional (FPB) para estudiantes a partir de 14 años, que no estaban participando o interrumpieron su trayectoria académica.

En la presentación de las estadísticas del Monitor Educativo 2024-2025 participaron el subdirector de UTU, Wilson Netto, y el director técnico de Gestión Académica de la institución, Fernando Ubal, además de otras autoridades.

