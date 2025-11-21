La UTU reformulará su propuesta de formación básica para estudiantes mayores de 14 años

“No se puede mejorar si no se tiene información de calidad”, subrayó el jerarca.

El documento expresa que, pese al crecimiento sostenido de UTU entre 2008 y 2025, la Educación Básica refleja una tendencia a la baja en los últimos años. Tras alcanzar 38.630 estudiantes en 2019, la matrícula comenzó a descender a partir de 2020, con 28.687 en 2025.

Nuevas propuestas educativas para estudiantes que no estaban participando o interrumpieron su trayectoria académica.

Por esta razón, la titular de la Dirección General de Educación Técnico Profesional, Virginia Verderese, expresó que se planifican nuevas propuestas educativas en Formación Básica Profesional (FPB) para estudiantes a partir de 14 años, que no estaban participando o interrumpieron su trayectoria académica.

