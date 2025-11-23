Enrique Antía: "El gobierno de Lacalle Pou manejó mal la comunicación"

Hablando de su gobierno en Maldonado, aseguró que hubo mucha inversión social por parte del gobierno, como CAIF, clubes de jóvenes, en el área social, entre otros.

Otro de los que hizo llegar su mensaje en Maldonado fue el excandidato a la presidencia, Álvaro Delgado. El actual presidente del Directorio blanco, dijo que son el partido más territorial del Uruguay porque son gobierno en 14 intendencias, 96 municipios y una bancada importante en el parlamento. Afirmó que hay que analizar el proceso electoral, más que reconocer.