Política Enrique Antía | Lacalle Pou |

Autocrítica blanca

Enrique Antía: "El gobierno de Lacalle Pou manejó mal la comunicación"

Enrique Antía hizo escuchar su voz en la autocrítica del Partido Nacional que esta semana se realizó en Maldonado.

El exintendente de Maldonado, Enrique Antía.

El exintendente de Maldonado, Enrique Antía.

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

El Partido Nacional continúa con su ronda de autocríticas por todo el país, tocó el turno este fin de semana de Maldonado. En esa instancia, el exintendente de Maldonado, Enrique Antía, consideró que el gobierno del Partido Nacional fue un buen gobierno que se comunicó muy mal. "Qué vas a defender un gobierno que comunicó mal", señaló Antía como parte de la autocrítica que lleva adelante en filas blancas.

"Parece que solo se hicieron rutas" señaló Enrique Antía cuestionando la forma en que el gobierno de Lacalle Pou dio a conocer las acciones desplegadas.

Autocrítica del Partido Nacional

Antía, dijo que en política no se puede perder de vista que para tomar decisiones serias hay que tener las orejas muy grandes y saber que pasa en cada rincón del país para tomarlas con seriedad.

Hablando de su gobierno en Maldonado, aseguró que hubo mucha inversión social por parte del gobierno, como CAIF, clubes de jóvenes, en el área social, entre otros.

Otro de los que hizo llegar su mensaje en Maldonado fue el excandidato a la presidencia, Álvaro Delgado. El actual presidente del Directorio blanco, dijo que son el partido más territorial del Uruguay porque son gobierno en 14 intendencias, 96 municipios y una bancada importante en el parlamento. Afirmó que hay que analizar el proceso electoral, más que reconocer.

