El Partido Nacional continúa con su ronda de autocríticas por todo el país, tocó el turno este fin de semana de Maldonado. En esa instancia, el exintendente de Maldonado, Enrique Antía, consideró que el gobierno del Partido Nacional fue un buen gobierno que se comunicó muy mal. "Qué vas a defender un gobierno que comunicó mal", señaló Antía como parte de la autocrítica que lleva adelante en filas blancas.
Autocrítica blanca
Enrique Antía: "El gobierno de Lacalle Pou manejó mal la comunicación"
