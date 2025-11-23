Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Lanús | Copa Sudamericana | Atlético Mineiro

Locura granate

Lanús conquistó la Copa Sudamericana tras una final épica ante Atlético Mineiro

Lanús se consagró campeón de la Copa Sudamericana tras vencer a Atlético Mineiro en una final vibrante que se definió desde el punto penal.

Por Redacción Caras y Caretas

El gran héroe de la noche fue el arquero Lucas Losada, cuya actuación memorable sostuvo al equipo durante los 120 minutos de juego y resultó decisiva en la tanda final que llevó a Lanús a levantar la Copa Sudamericana en Asunción.

Losada, llegado desde Belgrano casi en silencio, protagonizó una de las páginas más grandes en la historia del club. Atajó tres pelotas clave en el primer tiempo, se lució con una intervención monumental ante Biel en el alargue y detuvo los penales de Hulk, Biel y Vitor Hugo. Su desempeño permitió que Lanús levantara nuevamente el trofeo continental y quedara grabado en el recuerdo eterno del pueblo granate.

La emoción también tuvo nombre propio en Lautaro Acosta, ídolo incuestionable del club. A los 37 años, el “Laucha” volvió a festejar un título internacional en una noche que lo encontró entre la angustia y el alivio: falló su penal en la serie, pero la figura de Losada sostuvo al equipo y le permitió sumar otro capítulo glorioso a su carrera.

En el desarrollo del partido, Lanús sufrió para encontrar su ritmo. Atlético Mineiro desplegó todo su poder ofensivo desde el inicio, obligando al arquero granate a responder una y otra vez. Con el paso de los minutos, el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino ajustó líneas, fortaleció su estructura defensiva y equilibró el juego en una final marcada por la concentración y la resiliencia.

Canale e Izquierdoz construyeron un muro para frenar a Hulk, mientras que Salvio, Moreno y Carrera se multiplicaron en la mitad de la cancha. Castillo cumplió su papel en ataque pese a tener pocas ocasiones, y las variantes desde el banco —Aquino, Watson, Bou, Méndez, Ramírez y Acosta— aportaron energía en el tramo más exigente de la noche.

Losada y la gloria granate

El desenlace fue inevitablemente para Losada. En el alargue, cuando el cansancio era extremo y cada detalle podía definirlo todo, volvió a aparecer con una reacción notable ante Biel que estiró el sufrimiento hasta los penales. Allí, su figura creció hasta lo inmenso y selló la consagración.

Con lágrimas, abrazos y una ovación inolvidable, Lucas Losada se elevó al Olimpo granate. Y Lanús, una vez más, volvió a escribir su nombre en la historia grande del fútbol continental.

