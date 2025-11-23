Lanús conquistó la Copa Sudamericana tras una final épica ante Atlético Mineiro

En el desarrollo del partido, Lanús sufrió para encontrar su ritmo. Atlético Mineiro desplegó todo su poder ofensivo desde el inicio, obligando al arquero granate a responder una y otra vez. Con el paso de los minutos, el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino ajustó líneas, fortaleció su estructura defensiva y equilibró el juego en una final marcada por la concentración y la resiliencia.

Canale e Izquierdoz construyeron un muro para frenar a Hulk, mientras que Salvio, Moreno y Carrera se multiplicaron en la mitad de la cancha. Castillo cumplió su papel en ataque pese a tener pocas ocasiones, y las variantes desde el banco —Aquino, Watson, Bou, Méndez, Ramírez y Acosta— aportaron energía en el tramo más exigente de la noche.

Losada y la gloria granate

El desenlace fue inevitablemente para Losada. En el alargue, cuando el cansancio era extremo y cada detalle podía definirlo todo, volvió a aparecer con una reacción notable ante Biel que estiró el sufrimiento hasta los penales. Allí, su figura creció hasta lo inmenso y selló la consagración.

Con lágrimas, abrazos y una ovación inolvidable, Lucas Losada se elevó al Olimpo granate. Y Lanús, una vez más, volvió a escribir su nombre en la historia grande del fútbol continental.