El director deportivo de Rampla Juniors, que tuvo declaraciones muy duras sobre lo que sucedió en el club picapiedra, Humberto Grondona, habló con Tarde de Fútbol, e hizo referencia a la situación actual de la FIFA con una crítica muy fuerte a su presidente.
Sin pelos en la lengua
Grondona lapidario: "Si hubiera lógica, Infantino debería estar preso"
"Si me padre no hubiera fallecido, lo del FIFA Gate no sucedía. Él le hubieran dado el Mundial a Estados Unidos como correspondía", apuntó Grondona.