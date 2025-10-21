Grondona lapidario: "Si hubiera lógica, Infantino debería estar preso"

"Si me padre no hubiera fallecido, lo del FIFA Gate no sucedía. Él le hubieran dado el Mundial a Estados Unidos como correspondía", afirmó. "Esta nueva FIFA se enamoró de Qatar y de Rusia, cuando en Qatar no se podía jugar un Mundial. Fue una locura", y agregó que ante esto, "Estados Unidos fue con todo".

La "mejor" CONMEBOL

Durante la entrevista en el programa Tarde de Fútbol, Humberto Grondona fue consultado sobre su opinión acerca de la actual gestión de la CONMEBOL a cargo de Alejandro Domínguez, "me quedo con Rampla Juniors", bromeó. De las tres CONMEBOLES que vio, calificó a la de Teófilo Salinas como "bravísima" y que "la mejor" fue la de Nicolás Leoz.

"Durante la gestión de Leoz, a nivel clubes, teníamos chances todos. Hoy a nivel club solo tiene chance Brasil. Ojalá me equivoque", manifestó.