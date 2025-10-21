Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes Grondona | Gianni Infantino | Mundial

Sin pelos en la lengua

Grondona lapidario: "Si hubiera lógica, Infantino debería estar preso"

"Si me padre no hubiera fallecido, lo del FIFA Gate no sucedía. Él le hubieran dado el Mundial a Estados Unidos como correspondía", apuntó Grondona.

Grondona apuntó contra Infantino.

Grondona apuntó contra Infantino.

 Foto tomada de Sputnik.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

"Lo del FIFA Gate fue todo mediático, fue todo un cuento", disparó Grondona y aseguró que entiende que esto es así porque "ahora le están entregando hasta el Mundial de bolita a Trump, le están dando todo a Estados Unidos".

El argentino afirmó que esta "es la peor FIFA de la historia" y que ahora "se va a instalar en Estados Unidos porque Gianni Infantino tiene radicación en Qatar, no puede estar en Zúrich", lugar en el que la FIFA tiene su sede. "Si hubiera lógica, Infantino tiene que estar preso", apuntó.

"Si me padre no hubiera fallecido, lo del FIFA Gate no sucedía. Él le hubieran dado el Mundial a Estados Unidos como correspondía", afirmó. "Esta nueva FIFA se enamoró de Qatar y de Rusia, cuando en Qatar no se podía jugar un Mundial. Fue una locura", y agregó que ante esto, "Estados Unidos fue con todo".

La "mejor" CONMEBOL

Durante la entrevista en el programa Tarde de Fútbol, Humberto Grondona fue consultado sobre su opinión acerca de la actual gestión de la CONMEBOL a cargo de Alejandro Domínguez, "me quedo con Rampla Juniors", bromeó. De las tres CONMEBOLES que vio, calificó a la de Teófilo Salinas como "bravísima" y que "la mejor" fue la de Nicolás Leoz.

"Durante la gestión de Leoz, a nivel clubes, teníamos chances todos. Hoy a nivel club solo tiene chance Brasil. Ojalá me equivoque", manifestó.

Embed

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar