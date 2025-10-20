Humberto Grondona: "Hay jugadores en Rampla Juniors que no sirven para nada"

Sobre el futuro del equipo picapiedra de cara a la próxima temporada, Grondona sostuvo que "va a ser clave" la decisión que tome el empresario Foster Gillett. "No se puede manejar un equipo a 14 mil km de distancia, no se puede trabajar con gente que no está en el club. Ahora hay que empezar a armar el equipo para el año que viene", criticó.

El "robo" y el futuro de Rampla Juniors

Humberto Grondona, durante la entrevista, hizo referencia a cuestiones arbitrales, en dónde aseguró que en el partido ante La Luz que terminó en empate, "nos robaron". "Fue un robo total en el que nos anularon dos goles que no sabemos por qué, pero no importante porque sucede en todas partes del mundo".

Además, hizo referencia al futuro del elenco picapiedra. "El descenso fue una lástima porque estábamos viendo para armar un muy buen equipo con un presupuesto mucho menor. Pero ahora hay que empezar a ver jugadores de otras categorías para armar un equipo competitivo con un presupuesto muchísimo menor".

"Los responsables son los que armaron el plantel. No le echo la culpa a Somoza. El plantel estaba mal armado y no había plata para echar jugadores y traer otros. Ahora hay que hacer todo lo contrario, cuidar la plata, no robar y empezar a mirar jugadores y todas las divisionales".

"Hay jugadores que no sirven para nada"

El director deportivo de Rampla Juniors, reveló que el plantel del equipo "era muy malo", y que a la semana de haber llegado al club "me di cuenta que me tenía que ir", pero se quedó por amor al país. "Salí de la jungla que es Buenos Aires y vine a Uruguay sabiendo que esto podía pasar".

"Se abusaron en el armado del plantel, se endulzaron los que armaron el plantel", y reveló que una persona de la SAD, "confió" en un grupo de gente para que se haga cargo de conformar el equipo, pero "le salió mal".

Grondona fue durísimo y aseguró que "hay jugadores en Rampla Juniors que no sirven para nada, para nada" y pidió que se "fijen quienes son los representantes" de esos futbolistas.

"Quienes armaron esto, al cuarto mes se fueron. Cuando las cosas las haces mal, terminan mal", sentenció el director deportivo picapiedra.