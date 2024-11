Héctor del Campo: contrato de Bielsa "se firmó sin respetar los estatutos"

Secretismo detrás del acuerdo contractual entre Bielsa y la AUF

"Me dijeron que el contrato era confidencial, pero que lo podía ver bajo ciertos parámetros, que eran con una persona al lado y que, además, no se me iba a dar todo el contrato, sino que un cuarto. Yo me negué porque por encima de la confidencialidad hay un montón de normas éticas como la veracidad o la transparencia”, dijo este jueves del Campo entrevistado en radio Sport 890.