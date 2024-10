Hinchas de Peñarol vivieron un infierno en Brasil

María una de las hichas que vivió y aún vive el calvario de lo que esta sucediendo en Brasil contó como es la vuelta a Uruguay. "Llevamos 30 horas, hay una orden del juez de que hasta no llegar a la frontera no podemos parar, ni siquiera para tomar agua o ir al baño. Hay niños y mujeres embarazadas en el ómnibus. Es triste lo que está pasando y que nadie haga nada. En nuestro ómninbus no hubo ningún detenido. Hinchas de Botafogo nos rompieron el ómnibus. La policía lastimó a mucha gente adentro del estadio".