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Deportes Leo Fernández | Peñarol |

entre 6 y 8 meses

Leo Fernández viajó a España para operarse y adelantó cuánto estima de recuperación

"Hay que poner los pies sobre la tierra y entender qué es lo mejor, que en este caso será operarme", aseguró el futbolista de Peñarol.

Leo Fernández será operado en España.

Leo Fernández será operado en España.
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Luego de haberse conocido la fuerte lesión en su rodilla, este lunes el futbolista de Peñarol, Leo Fernández, partió rumbo a España en dónde será intervenido quirúrgicamente. En rueda de prensa, previo al vuelo, el jugador adelantó que se prevé una recuperación de entre 6 y 8 meses.

Fernández aseguró que puede hacer movimientos con la rodilla, y pese a que podría "fortalecer y jugar", explicó que "también debo conservar esa rodilla en las mejores condiciones porque estaba todo sano. Sería malo que suceda algo peor".

El futbolista contó que estiman una recuperación de entre 6 y 8 meses pero que "pienso estar antes por lo porfiado y terco que soy. Me veo haciendo una buena recuperación", agregó.

"Es una situación que nadie quiere vivir y uno no está preparado. Hay que soltar ciertos orgullos que uno tiene porque quiere estar más allá de la situación. Hay que poner los pies sobre la tierra y entender qué es lo mejor, que en este caso será operarme. Eso fue lo que me dijeron y lo acepto", sentenció Leo Fernández.

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