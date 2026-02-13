Histórica clasificación de Juventud de las Piedras en la Libertadores

Y lo hizo rápidamente ya que a los 6' un pase largo que controló José Fajardo ante la desinteligencia de Morosini y Pernicone terminó en la apertura. El panameño escapó y ante la salida del golero no falló para el 1-0 local.

Un golpe duro para el equipo pedrense que sabía que para soñar debía ganar, lo que ahora lo obligaba a conseguir dos goles. Desordenado en cancha, era mucho más ofensiva que defensivamente.

La pausa de hidratación sirvió para que el entrenador ordenara la presión y su mensaje de "juguemos sin miedo" hiciera mella en los jugadores porque segundos después llegaron a la igualdad. Un desborde de Riodrigo Chagas por derecha a los 25' terminó en un centro medido al segundo palo, donde estaba totalmente solo Renzo Sánchez, que cabeceó y puso el 1-1.

Un tanto que le dio un gran impulso a los uruguayos ante los nervios de su adversario que hicieron trabajar a Sebastián Sosa con un par de disparo de media distancia de Mauro Díaz.

Chagas era incontrolable por derecha y sus desbordes una y otra vez fueron gestando lo mejor para su equipo que a los 45' se ilusionó en grande. Un pase filtrado de Alaniz para el pique de Bruno Larregui que terminó eludiendo al arquero Romo que le cometió penal. La ejecución estuvo en los pies de Federico Barrandeguy que puso el 2 a 1 para Juventud con que se fueron al vestuario.

En la hora forzó los penales

Y si el cierre de la primera etapa fue a puro festejo, el inicio del complemento ilusionó aún mucho más. Un nuevo balón filtrado, ahora de Barrandeguy otra vez para Larregui, lo volvió a dejar de cara a Romo, pero esta vez al eludirlo no fue el golero el que lo bajó sino Cangá, pitando nuevamente Yael Pérez la pena máxima.

Cambio de ejecutante, esta vez fue Pablo Lago el encargado de rematar, pero el resultado fue el mismo, sentenciando el 3-1 que les daba la clasificación directa.

Alarmas encendidas para los ecuatorianos que vieron como se le escapaba la serie en casa y apostaron a los cambios para ir por el descuento que al menos llevara todo a los penales.

Un primer aviso llegó con un cabezazo de Fajardo que sacó volando en forma excepcional Sebastián Sosa. Pero de ese córner llegó el empate a los 64' luego de un cabezazo venezolano Jhon Chancellor para poner el partido 3-2.

Y lejos de conformarse un gran pase de Mauro Díaz encontró solo al panameño Fajardo lanzado en ataque y puso el 3-3 que volvió a cambiar la serie, ahora en favor de los celestes en la ocasión.

Pero los de Méndez nunca se rindieron, entraron Gómez, Boselli y Alejo Cruz para quemar las naves sobre el cierre y le salió perfecto, porque a los 90'+2', en una de las últimas, el primero sacó un remate cruzado que el zaguero Patricio Pernicone desvió para el 4-3 del triunfo en Quito que dejó la serie 4-4 y llevó todo a los penales.

Sosa monumental

La definición en los penales comenzó a pura efectividad anotando Canga, Palacios, Anangonó en el local, y Barrandeguy y Alejo Cruz en la visita.

Gonzalo Gómez no pudo con Romo, pero Jhon Chancellor encontró las manos de Sosa para dar esperanzas al equipo uruguayo, las que ratificó Ramiro Peralta para sellar el 3-3.

En el último disparo el argentino Gerónimo Cacciabue se afirmó pegándole al medio y el meta pedrense se quedó parado para sacarla. Fernando Mimbacas ajustició al arquero ecuatoriano y se desató el festejo de Juventud por la clasificación tras cerrar la tanda 4-3 en su favor.

Un pase a la segunda fase copera obtenido con mucha personalidad y yendo al frente, y sabiendo que su próximo rival será Guaraní, el duro equipo paraguayo.