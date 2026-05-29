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Deportes Segunda División | fase regular |

fin de semana a puro fútbol

Cuarta fecha de la fase regular de la Segunda División entre sábado y domingo

Plaza Colonia, que actualmente lidera la tabla, visitará a Uruguay Montevideo, encuentro que marcará el inicio de esta nueva fecha de la Segunda División.

Uruguay Montevideo y Plaza Colonia por la Segunda División.

Uruguay Montevideo y Plaza Colonia por la Segunda División.

 Foto: @SegundaAUF
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Con el encuentro del líder del campeonato, Plaza Colonia, que estará visitando a Uruguay Montevideo en el Parque Ancap, este sábado se va a estar abriendo la cuarta fecha de la fase regular de la Segunda División. Los perseguidores del patablanca, Fenix y Oriental, jugarán ante Rentistas y Tacuarembó respectivamente.

Sábado 30 de mayo

13:00 - Uruguay Montevideo vs Plaza Colonia

  • Parque Ancap
  • Felipe Vikonis

16:00 - Paysandú vs Cerrito

  • Estadio Artigas
  • Eduardo Varela

19:00 - Colón vs Miramar Misiones

  • Parque Palermo
  • Lucas Andrade

Domingo 31 de mayo

09:30 - Huracán vs La Luz

  • Parque Paladino
  • Federico Arman

12:30 - Fénix vs Rentistas

  • Parque Capurro
  • Marcio Sierra

15:30 - River Plate vs Atenas

  • Parque Saroldi
  • Federico Rio

21:00 - Oriental vs Tacuarembó

  • Parque Palermo
  • Augusto Olmos

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