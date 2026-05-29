Con el encuentro del líder del campeonato, Plaza Colonia, que estará visitando a Uruguay Montevideo en el Parque Ancap, este sábado se va a estar abriendo la cuarta fecha de la fase regular de la Segunda División. Los perseguidores del patablanca, Fenix y Oriental, jugarán ante Rentistas y Tacuarembó respectivamente.
fin de semana a puro fútbol
Cuarta fecha de la fase regular de la Segunda División entre sábado y domingo
Plaza Colonia, que actualmente lidera la tabla, visitará a Uruguay Montevideo, encuentro que marcará el inicio de esta nueva fecha de la Segunda División.