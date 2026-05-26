Clientes de Antel podrán ver a la Celeste sin consumir datos

Uruguay debutará en la competencia, en el Grupo H, el 15 de junio frente a Arabia Saudita; luego el 21 de junio se medirá con Cabo Verde, y finalizará esta etapa el 26 de junio frente a España.

Antel democratiza

El presidente de Antel, Alejandro Paz, explicó que de esta forma la empresa está “democratizando el acceso a este evento tan importante para los uruguayos”, lo cual es posible gracias a la infraestructura que llega a cada rincón del país.

Subrayó que “todos los uruguayos van a poder ver los principales partidos sin ningún costo agregado, a través de la emisión conjunta de Canal 5 y Antel Tv”.

Más beneficios

Antel habilitará, además, recargas promocionales para servicios móviles y servicios de internet hogar por los meses de junio y julio, beneficios para nuevos servicios y renovaciones, así como paquetes especiales de roaming para Canadá, Estados Unidos y México*.

Asimismo, mantendrá activa la conversación con los clientes a través de experiencias digitales como meet & greet con la Selección Uruguaya; Penca Antel Ovación y otras que se irán comunicando en nuestras redes.