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Deportes

en el mundial

Clientes de Antel podrán ver a la Celeste sin consumir datos

El Mundial se acerca y Antel anunció nuevos beneficios para sus clientes los que podrán ver los partidos de la celeste sin gastar datos.

La celeste gratis por Antel.

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Antel anunció que sus clientes, tanto de telefonía móvil como internet hogar, podrán ver los partidos de la Selección Uruguaya en el Campeonato Mundial sin consumir datos a través de la transmisión de Canal 5 por Antel TV. De esta manera, podrán disfrutar, a través de las diferentes pantallas, de los partidos de Uruguay.

El beneficio también abarca al partido inaugural, las semifinales, la final y los otros encuentros que transmita Canal 5 por Antel TV.

Esta exoneración se aplica para los contratos de telefonía móvil e internet hogar, así como para los servicios prepagos móviles y Universal Hogares, que deberán tener saldo en sus cuentas.

Uruguay debutará en la competencia, en el Grupo H, el 15 de junio frente a Arabia Saudita; luego el 21 de junio se medirá con Cabo Verde, y finalizará esta etapa el 26 de junio frente a España.

Antel democratiza

El presidente de Antel, Alejandro Paz, explicó que de esta forma la empresa está “democratizando el acceso a este evento tan importante para los uruguayos”, lo cual es posible gracias a la infraestructura que llega a cada rincón del país.

Subrayó que “todos los uruguayos van a poder ver los principales partidos sin ningún costo agregado, a través de la emisión conjunta de Canal 5 y Antel Tv”.

Más beneficios

Antel habilitará, además, recargas promocionales para servicios móviles y servicios de internet hogar por los meses de junio y julio, beneficios para nuevos servicios y renovaciones, así como paquetes especiales de roaming para Canadá, Estados Unidos y México*.

Asimismo, mantendrá activa la conversación con los clientes a través de experiencias digitales como meet & greet con la Selección Uruguaya; Penca Antel Ovación y otras que se irán comunicando en nuestras redes.

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