Hoy Nacional arranca la ilusión de la Copa Libertadores

Ignacio Suárez en el arco.

Nicolás Rodríguez, Sebastián Coates, Agustín Rogel y Tomás Viera, en la zona defensiva.

Lucas Rodríguez, Luciano Boggio y Nicolás Lodeiro en el mediocampo.

Baltasar Barcia, Juan Cruz de los Santos y Maximiliano Gómez conforman el ataque. Ese es el probable once que arranque en la serena esta noche.

Sin antecedentes

Es la primera vez que se enfrentan por Copa Libertadores Nacional y el equipo chileno de Coquimbo. No hay una estadística comparativa entre sí. Pero eso no quita que para Nacional sea un partido importante y a pesar de que sea la primer fecha ya puede marcar el rumbo de la copa. ¿Por qué decimos esto?

En la noche de ayer por el grupo B jugaron Deportes Tolima, Universitario. El partido terminó empatado 0 a 0. En un partido con momentos interesantes pero sin nada que resaltar. Este empate es importante, si Nacional logra un triunfo en la noche de hoy, ya arranca con una buena visión del grupo. Recordemos que la semana que viene los tricolores serán locales ante Deportes Tolima y si se da como en los papeles se tendría que dar, Nacional podría sacar una diferencia importante al inicio del grupo.

Pero para Nacional no hay nada fácil, recién va un mes del nuevo entrenador, tiene muchas bajas y no puede subestimar a nadie, pero hoy Nacional es favorito y tiene que demostrar quien es uno de los grandes del continente.