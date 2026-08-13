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Deportes Club Atlético Peñarol |

¿Qué pasó realmente en el Charrúa?

Primicia de Tarde de Fútbol: ¿Quién ordenó la suspensión de Peñarol y MC Torque?

Según contó Ernesto Faria, un integrante de la cuarteta arbitral le trasladó a la encargada de seguridad la suspensión del encuentro

¿Quién ordenó la suspensión de Peñarol y MC Torque?

¿Quién ordenó la suspensión de Peñarol y MC Torque?

 Dante Fernandez / FocoUy
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Por Fermín Veiga

La novela respecto a que sucedió durante la falla de la red lumínica en el estadio Charrúa que terminó con la suspensión del partido entre Peñarol y MC Torque sigue sumando capítulos. En exclusiva para el programa Tarde de Fútbol, Ernesto Faria reveló quien fue el responsable de comunicarle a la voz del estadio la suspensión.

Faria contó que en el momento en que Javier Feres sale a la cancha y ve prendidos cuatro focos de seis, regresó al vestuario dónde se reunió con su terna arbitral y autoridades referentes al partido, pero que un integrante de la cuarteta arbitral quedó relegado.

En ese momento, una policía encargada de la seguridad del espectáculo por parte de la AUF bajó al vestuario al corroborar que los hinchas estaban en las tribunas a oscuras desde hacía más de cuarenta minutos. En pos de garantizar la seguridad de todos los presentes, quiso averiguar cuál era la decisión final de los árbitros, por lo que le preguntó al integrante de la cuarteta arbitral que había quedado relegado, y según contó Faria, este le anunció que el partido estaba suspendido.

"Feres estaba dentro del vestuario porque le estaban diciendo que esperara unos minutos más porque creían que el problema podía solucionarse, y por la distancia que estaba respecto al árbitro, no se enteró que le había dicho a la funcionaria policial que el partido estaba suspendido", ahondó Faria.

Ante esto, la encargada de seguridad del encuentro, subió a la cabina del Charrúa para que el locutor anunciara la evacuación del estadio por la suspensión del partido. Según la información de Faria, Feres no escuchó esto y minutos más tarde se enteró que el estadio no tenía al público ni a las ambulancias, por lo que se decidió postergar el encuentro.

¿Le corresponde sanción a MC Torque?

En las últimas horas, trascendió que Peñarol analiza reclamar los puntos del partido. Sin embargo, Faria también contó que uno de los delegados de MC Torque se comunicó para saber si le cabía una sanción.

Según reveló el periodista, se les comunicó que "la orden fue dada por la policía y que en ningún momento MC Torque participó del procedimiento para suspender el partido".

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