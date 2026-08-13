Primicia de Tarde de Fútbol: ¿Quién ordenó la suspensión de Peñarol y MC Torque?

"Feres estaba dentro del vestuario porque le estaban diciendo que esperara unos minutos más porque creían que el problema podía solucionarse, y por la distancia que estaba respecto al árbitro, no se enteró que le había dicho a la funcionaria policial que el partido estaba suspendido", ahondó Faria.

Ante esto, la encargada de seguridad del encuentro, subió a la cabina del Charrúa para que el locutor anunciara la evacuación del estadio por la suspensión del partido. Según la información de Faria, Feres no escuchó esto y minutos más tarde se enteró que el estadio no tenía al público ni a las ambulancias, por lo que se decidió postergar el encuentro.

¿Le corresponde sanción a MC Torque?

En las últimas horas, trascendió que Peñarol analiza reclamar los puntos del partido. Sin embargo, Faria también contó que uno de los delegados de MC Torque se comunicó para saber si le cabía una sanción.

Según reveló el periodista, se les comunicó que "la orden fue dada por la policía y que en ningún momento MC Torque participó del procedimiento para suspender el partido".