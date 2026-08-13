La novela respecto a que sucedió durante la falla de la red lumínica en el estadio Charrúa que terminó con la suspensión del partido entre Peñarol y MC Torque sigue sumando capítulos. En exclusiva para el programa Tarde de Fútbol, Ernesto Faria reveló quien fue el responsable de comunicarle a la voz del estadio la suspensión.
¿Qué pasó realmente en el Charrúa?
Primicia de Tarde de Fútbol: ¿Quién ordenó la suspensión de Peñarol y MC Torque?
Según contó Ernesto Faria, un integrante de la cuarteta arbitral le trasladó a la encargada de seguridad la suspensión del encuentro