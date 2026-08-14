Reacciones del sistema político a la decisión de Cabildo de votar la Rendición de Cuentas

El diputado colorado Adrián Juri afirmó que esta decisión demuestra que "se le cae el relato al gobierno" y también que "hubo circo mediático" que fue un "exceso total". "Otra vez Cabildo Abierto, y el general Manini, vuelven a votar con el Frente Amplio", explicó Juri. En línea con esta idea, el senador de su misma bancada Pedro Bordaberry también se expresó al respecto con un mensaje de tono irónico: "Una sorpresa; no me lo esperaba".

Ningún circo mediático

En respuesta a los comentarios del diputado Juri, el diputado frenteamplista Carlos Varela aseguró que "no hay ningún circo mediático" y que "hay que ser serios".

"Nosotros tenemos la confianza que, una vez que el gobierno (...) establece determinadas medidas en la Rendición de Cuentas, es para cumplirlas; todos sabemos que no son las que quisiéramos, están restringidas por la realidad económica", afirmó Varela.

Por su parte, el diputado por el Frente Amplio Eduardo Brenta celebró, vía X, la decisión de Cabildo Abierto y aseguró que "quienes anunciaron que se negarían a votar la Rendición de Cuentas tendrán que explicarle a la gente por qué se opusieron a medidas que destinan más recursos a la infancia, la seguridad, la vivienda y la atención de quienes más lo necesitan".