Este jueves se conoció la decisión del partido Cabildo Abierto de apoyar la votación del proyecto de ley de Rendición de Cuentas. La noticia toma relevancia, en especial, tras días de negociaciones entre el partido y el Poder Ejecutivo. Gracias a este respaldo del partido cabildante, la bancada frenteamplista conseguirá los dos votos que le faltan para alcanzar los 50 que precisa para la aprobación del proyecto en la Cámara de Diputados. Esto ocurre luego de que los de más sectores opositores adelantaran su negativa a acompañarla.
Humo blanco
Reacciones del sistema político a la decisión de Cabildo de votar la Rendición de Cuentas
Entre acusaciones de un lado y del otro el oficialismo logró los dos votos que necesita para aprobar la Rendición de Cuentas.