La fuerte denuncia de Djokovic

En una entrevista al medio GQ Sports, el tenista serbio hizo una impactante declaración, "me envenenaron", dijo. "Tuve algunos asuntos de salud. Después me di cuenta de que en el hotel de Melbourne me dieron comida que me envenenó. Hice algunos descubrimientos una vez que regresé a Serbia. Nunca le dije a nadie esto públicamente, pero tenía un alto nivel de metales pesados. Tenía un nivel muy alto de plomo y mercurio"