Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes Foster Gillett | AUF | Rampla

Argentina

Imputan a Foster Gillett y Guillermo Tofoni por lavado de activos: investigan a Rampla y a socio de la AUF

Justicia investiga el contrato de Gillett por 30 años con Rampla Juniors y a empresa de Tofoni, World Eleven, que organiza amistosos de la selección uruguaya.

Guillermo Tofoni y Foster Gillett.

Guillermo Tofoni y Foster Gillett.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Simón López Ortega

La Justicia argentina imputó a los empresarios Foster Gillett y Guillermo Tofoni en una causa por presunto lavado de dinero vinculado a inversiones en clubes de fútbol y sobreprecios en pases de futbolistas. La investigación está a cargo de la Fiscalía N°3 en lo Penal Económico, conducida por el fiscal Emilio Guerberoff, quien dispuso una serie de medidas.

Entre ellas pedidos de informes a Estudiantes de La Plata y a otros clubes del fútbol argentino. Pero también investigan la inversión que el grupo económico de capitales estadounidense hicieron este año en la Sociedad Anónima Deportiva de Rampla Juniors.

Gillett, Tofoni, Rampla, Alonso, la AUF y el lavado de activos

La Justicia tiene en la mira el contrato firmado por Gillett por 30 años con Rampla Juniors. La pesquisa intenta descifrar si existe “un triángulo Uruguay - Argentina - Europa" relacionado al blanqueo de fondos.

El argentino Tofoni fue el representante del grupo Gillett (estadounidense) en Uruguay cuando el grupo desembarcó en el club de la Villa del Cerro. Pero Tofoni ya era un viejo conocido en filas picapiedras y en el fútbol uruguayo por su cercanía con Ignacio "Nacho" Alonso.

De hecho, la empresa de la que es CEO Tofoni, World Eleven, socia desde hace años de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), en la organización de partidos amistosos de la selección uruguaya en el exterior, también está siendo investigada por la Justicia argentina.

El origen de la investigación en Argentina

La investigación empezó en marzo, cuando el fiscal federal Guillermo Marijuán realizó la primera denuncia contra los empresarios, por presunto lavado de activos, a partir de los movimientos en el mercado de pases de verano del fútbol argentino.

Estos incluyeron la compra por parte de Estudiantes de la Plata (club a donde desembarcó el grupo de Gillett con una promesa de inversión de 150 millones de dólares) de Cristian Medina a Boca Juniors, sospechosa transferencia por 15 millones de dólares que estuvo demorada y ahora es investigada por un posibles sobreprecio.

Cabe mencionar que, entre los pases que se realizaron (Medina y Ezequiel Piovi) y los que cayeron (Rodrigo Villagra y Valentín Gómez), Gillet habría movido cerca de 30 millones de dólares.

Asimismo, ya en marzo también se había citado a prestar declaración testimonial a estos cuatro futbolistas, así como a sus representantes, para conocer con mayor precisión cómo fueron las transacciones relacionadas a sus transferencias.

Como el grupo de Gillet compró el club Rampla Juniors -que terminó inmerso en problemas institucionales y deportivos al descender por primera vez a la Tercera División de Uruguay-, la Justicia del país vecino sospechaba de una triangulación entre la Argentina, Uruguay y Europa que no permitía conocer "el origen de los fondos" que iban a desembolsar para Estudiantes de La Plata.

Por este motivo, el fiscal Guerberoff, ordenó una serie de medidas, entre ellas el levantamiento del secreto fiscal tanto de Foster como de Tofoni y el secreto bancario de los dos clubes involucrados (Boca y Estudiantes), mientras realizan exhortos a Uruguay por Rampla SAD.

FUENTE: El editor platense

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar